Путин отверг наглые обвинения Эрдогана

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время переговоров в Сочи с Владимиром Путиным передал ему фотографии военнослужащих российской армии, заснятых вместе с курдскими отрядами в Сирии. Об этом пишет издание Daily Sabah.

По словам турецкого президента, отдавая снимки главе российского государства, он выразил опасения, что к курдам из YPG (Анкара внесла организацию в список террористических группировок. – Прим. ред.) может попасть оружие. В свою очередь, уточняет турецкая газета Hurriyet, Владимир Путин пообещал изучить предоставленные материалы, отметив, что российские военные не могут быть к этому причастны.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что вооруженные подразделения под российским флагом появились в кантоне Африн, расположенном на севере Сирии рядом с границей Турции. По распространенным в Сети сведениям, российское командование в Сирии достигло соглашения с курдами, по условиям которого вблизи турецкой границы будут установлены российские военные посты. Цель – защитить северную Сирию от возможных действий со стороны турецкой армии.

Russian forces in the Kurdish city of Afrin in their inspection of the border with Turkey pic.twitter.com/p4m1BDl58a — MALGEROK (@deli_bekirr) 1 мая 2017 г.

Переговоры Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана состоялись в сочинской резиденции российского лидера Бочаров Ручей в среду, 3 мая. В ходе переговоров обсуждался ряд актуальных вопросов двухстороннего сотрудничества. Среди них торгово-экономические взаимоотношения двух стран, а также ситуация в Сирии.

Президент России подчеркнул, что Москве и Анкаре совместными усилиями удалось прекратить падение объемов взаимной торговли. Он отметил, что в первые месяцы 2017 года был даже зафиксирован небольшой рост товарооборота – около 3%. По словам Путина, торговые ограничения между странами уже сняты, вместе с тем визовый режим и запрет на поставки турецких томатов в Россию пока сохраняются.

Что касается сирийской проблематики, то оба лидера сошлись на необходимости мирного урегулирования кризиса. По мнению главы Турции, этому способствуют переговоры в Астане между представителями сирийского правительства и вооруженной оппозиции. Впрочем, считает он, некоторые из участников конфликта саботируют переговорный процесс. "Мы очень хорошо знаем, что делают эти элементы, чтобы спровоцировать действия, чтобы уничтожить прорастающие семена надежд", – сказал Эрдоган.

Кроме того, президенты также обсудили создание зон деэскалации в арабской республике. Как отметил Владимир Путин, их появление поспособствует укреплению режима прекращения огня.

