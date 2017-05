Путин отверг наглые обвинения Эрдогана

По словам турецкого президента, отдавая снимки главе российского государства, он выразил опасения, что к курдам из YPG (Анкара внесла организацию в список террористических группировок. – Прим. ред.) может попасть оружие. В свою очередь, уточняет турецкая газета Hurriyet, Владимир Путин пообещал изучить предоставленные материалы, отметив, что российские военные не могут быть к этому причастны.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что вооруженные подразделения под российским флагом появились в кантоне Африн, расположенном на севере Сирии рядом с границей Турции. По распространенным в Сети сведениям, российское командование в Сирии достигло соглашения с курдами, по условиям которого вблизи турецкой границы будут установлены российские военные посты. Цель – защитить северную Сирию от возможных действий со стороны турецкой армии.

Russian forces in the Kurdish city of Afrin in their inspection of the border with Turkey pic.twitter.com/p4m1BDl58a