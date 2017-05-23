Людей на концерте певицы Арианы Гранде взорвал шахид-подросток

По предварительной информации, на стадионе "Манчестер Арена" в Великобритании бомбу привел в действие подросток-смертник. Взрывное устройство было начинено гвоздями.

По последним данным, жертвами трагедии в Манчестере стали 22 человека, 59 получили ранения. Среди них много детей и подростков. Пострадавших доставили в шесть больниц города, где им оказывается необходимая помощь.

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В настоящее время устанавливается точное место взрыва. По информации администрации стадиона, бомба сработала за пределами арены, где проходил концерт певицы Арианы Гранде. Взрывное устройство, по одной из версий, на стадион пронес подросток-смертник. Оно было начинено гвоздями – об этом свидетельствует характер ранений пострадавших, передает CBS.

Как сообщил СМИ глава манчестерской полиции Ян Хопкинс, взрыв устроил один человек, который принес бомбу с собой. Правоохранитель заявил, что необходимо провести тщательное расследование.

Latest statement on incident at Manchester Arena @CCIanHopkins pic.twitter.com/LDG1wgX2sT — G M Police (@gmpolice) 23 мая 2017 г.

По информации свидетелей происшествия, досмотр вещей проходил формально – не было металлоискателей, а сумки практически не проверяли. О том, что случился взрыв, многие зрители узнали только когда началась паника.

Как рассказали очевидцы Луиза Тян и Николай Боровинский, во время концерта они услышали какой-то хлопок, но поняли, что произошло, лишь когда люди в панике побежали к выходу. По их словам, организованного выхода из концертного комплекса не было, а по пути им встретились всего двое сотрудников арены, сообщает РБК.

Ответственность за происшествие взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка "ИГ", передает ТАСС со ссылкой на иракский интернет-портал "Ахбар Ирак". Боевики разместили соответствующее видео в социальных сетях.



Взрыв на стадионе «Манчестер Арена» прогремел возле билетных касс

Напомним, взрыв на "Манчестер Арене" прогремел в ночь на 23 мая во время концерта Арианы Гранде. В первые минуты после трагедии сообщалось, что причиной ЧП стали неполадки в акустической системе, но вскоре власти заявили о теракте.