Лавров пошутил об отставке главы ФБР
Перед тем как пройти в зал для переговоров, Лавров и Тиллерсон традиционно ответили на вопросы американских журналистов. Один из корреспондентов поинтересовался, повлияет ли отставка директора ФБР на беседу глав внешнеполитических ведомств, передает РИА Новости.
В ответ на это министр иностранных дел России лишь шутливо заметил: "Его уволили? Вы шутите?" Также журналисты спросили, будут ли Лавров и Тиллерсон обсуждать план по созданию зон деэскалации в Сирии. Этот вопрос главы ведомств также оставили без ответа, отправившись в переговорную.
#Лавров: Директор ФБР США Дж.Коми уволен? Да Вы шутите! https://t.co/ZkFCwKyR2g pic.twitter.com/0DIHVoRUYo— МИД России ���� (@MID_RF) 10 мая 2017 г.
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