Лавров пошутил об отставке главы ФБР

В Вашингтоне прошли переговоры главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Рекса Тиллерсона. Общаясь с журналистами перед началом мероприятия, российский дипломат неожиданно пошутил об отставке директора ФБР Джеймса Коми.

Перед тем как пройти в зал для переговоров, Лавров и Тиллерсон традиционно ответили на вопросы американских журналистов. Один из корреспондентов поинтересовался, повлияет ли отставка директора ФБР на беседу глав внешнеполитических ведомств, передает РИА Новости.

В ответ на это министр иностранных дел России лишь шутливо заметил: "Его уволили? Вы шутите?" Также журналисты спросили, будут ли Лавров и Тиллерсон обсуждать план по созданию зон деэскалации в Сирии. Этот вопрос главы ведомств также оставили без ответа, отправившись в переговорную.



