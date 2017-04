Украина поддержала подлый удар Трампа

Украинскому МИДу вторит и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов. Он считает атаку крылатыми ракетами США по военному объекту в Сирии адекватной и своевременной реакцией на применение Башаром Асадом химического оружия против гражданского населения. Турчинов, сделавший это заявление на встрече с заместителем Генерального секретаря НАТО, не преминул назвать президента Сирии союзником России.

Между тем атаку США на сирийский аэродром в России называют провокацией и актом агрессии. Американские военные без согласия международного сообщества выпустили в ночь на 7 апреля более 50 крылатых ракет "Томагавк" по сирийским правительственным целям. В Вашингтоне заявили, что пошли на этот шаг в ответ на химическую атаку в провинции Идлиб 4 апреля, жертвой которой стали десятки мирных жителей.



Во время обстрела аэропорта сирийских правительственных сил в провинции Хомс погибли 10 военных и 9 мирных жителей, также есть пострадавшие. Сирийское командование сообщило о значительном материальном ущербе. По некоторым данным, все находившиеся на авиабазе военные самолеты уничтожены. Пока не подтвердилась информация о том, были ли на этой базе российские военные.

Между тем атаку, совершенную в обход международных норм, поддержали лидеры европейских государств, в частности, Великобритании, Франции и Германии. Ответственность за авиаудары США по базе режима в Сирии несет президент Башар Асад, заявили канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд.

Об этом говорится в коммюнике по итогам их телефонного разговора. Правительство Великобритании заявило, что "полностью поддерживает" ракетный удар. Поддержку Дональду Трампу после удара по Сирии также выразили Турция, Австралия, Саудовская Аравия, Израиль и Япония.

Россия назвала ракетную атаку актом агрессии и заявила, что приостанавливает действие Меморандума с США о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии.

New & powerful: Armed with Kalibr SS-N-27 missiles, #ВМФ #ЧФ frigate Admiral Grigorovich transits Bosphorus en route to Eastern Med #Syria pic.twitter.com/lDHe7iPONh