Лакеи США поддержали кровожадного Трампа

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд по итогам совместных телефонных переговоров заявили, что ответственность за произошедшее лежит лишь на главе сирийского государства Башаре Асаде. "Президент Асад единственный несет ответственность за это развитие. Повторное использование им химического оружия и его преступления против собственного населения требует введения санкций, как этого и требовала Франция и Германия уже летом 2013 года после трагедии в Гуте", – говорится в заявлении лидеров двух стран.

В свою очередь глава Министерства иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль заявил, что случившееся – следствие невозможности Совета безопасности ООН отреагировать на "варварские действия сирийских властей". "Тот факт, что США отреагировали налетом на военные структуры режима Асада, которые стали источником жестокого военного преступления, объясним", – сказал он.

В Великобритании также поддержали агрессию США в отношении Сирии. Так, глава военного ведомства Ее Величества Майкл Фэллон назвал ракетный удар "ограниченной и направленной акцией". "США нанесли удар по летному полю и размещенным на базе оборудованию и вооружению. Было сделано все, чтобы избежать ущерба для российских военных", – заявил он телеканалу Sky News.

При этом Фэллон отметил, что Вашингтон заранее уведомил Лондон о готовящейся атаке. "Глава Пентагона позвонил вечером, чтобы обсудить возможные варианты действий. Позже он позвонил мне еще раз, чтобы проинформировать об ударе", – подчеркнул глава Минобороны Великобритании.

Об одобрении агрессии против суверенного государства заявили и в Израиле. Так, премьер-министр страны Беньямин Нетаньяху сообщил, что в Иерусалиме полностью поддерживают решение Трампа. "Как словами, так и делами президент США дал однозначно понять, что не будет терпеть использования и распространения химического оружия", – написал политик на своей странице в Twitter.

Турция же, помимо одобрения действия Соединенных Штатов, выступила с предложением создания бесполетной зоны над всей сирийской территорий. Об этом заявил представитель президента Реджепа Эрдогана Ибрагим Калын. В поддержку атаки вооруженных сил США выступили и в Саудовской Аравии, назвав удар по авиабазе Шайрат "мужественным решением президента Трампа".

Соединенные Штаты в ночь на 7 апреля нанесли ракетный удар по Сирии ракетами "Томагавк". Сообщается о шести погибших и множестве раненых. Президент США Дональд Трамп в своем обращении заявил, что якобы именно с этого аэродрома войсками Башара Асада была проведена химическая атака на город Хан-Шейхун в провинции Идлиб, в результате которой погибли около 80 человек и более 200 получили ранения.

Президент России Владимир Путин назвал удар по Сирии актом агрессии против суверенного государства и нарушением норм международного права. "Сирийская армия не располагает запасами химического оружия. Факт уничтожения всех запасов химического оружия у Вооруженных сил Сирии был отфиксирован и подтвержден ОЗХО – специализированным подразделением ООН", – заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

AGAIN, TO OUR VERY FOOLISH LEADER, DO NOT ATTACK SYRIA - IF YOU DO MANY VERY BAD THINGS WILL HAPPEN & FROM THAT FIGHT THE U.S. GETS NOTHING!