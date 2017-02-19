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Политика

Евросоюз теряет члены

Фото: GLOBAL LOOK press/dpa
Франсуа Олланд созывает в Версаль лидеров Германии, Испании и Италии. По замыслу президента Франции, эта встреча должна показать всему миру сплоченность Евросоюза перед лицом кризиса. Однако идея изначально провальная: о какой сплоченности может идти речь, если в числе приглашенных нет премьера Великобритании – когда-то одного из столпов "единой Европы".
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Приглашения уже разосланы и повестка определена: Олланд намерен обсудить с Ангелой Меркель, Мариано Рахоем и Паоло Джентильони "возможные последствия выхода Великобритании из ЕС, борьбу против терроризма – и все это на фоне усиливающейся напряженности в отношениях с Россией и США". И еще один занимательный пункт предстоящего обсуждения – подготовка к празднованию 60-летия Римского договора.

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 Марин Ле Пен

Марин Ле Пен политик

Отметить такую дату, конечно, надо. Подписанный 25 марта 1957 года Римский договор заложил основу для Европейского экономического сообщества. Его подписали ФРГ, Франция, Италия, Бельгия, Нидерланды и Люксембург. В тот же день было заключено соглашение о функционировании Европейского сообщества по атомной энергии.

Но это не единственный повод для вечеринки. 7 февраля исполнилось 25 лет со дня подписания Маастрихтского договора. Это должно было превратить Европейское сообщество в политический, а затем – в экономический и валютный союз. В него были включены разделы об общей внешней политике и правосудии.

Не будем утверждать, что праздники превратятся в поминки по ЕС – это уж чересчур – но налета легкой грусти по безвозвратно утраченным перспективам не избежать. Кое-кто в Европе комментирует брекзит в духе "баба с возу – кобыле легче" – имея в виду, прежде всего, ворчливый характер Лондона и его постоянные диссидентские выходки. Но в реальности британцы нанесли своим уходом если не сокрушительный, то весьма ощутимый удар по европейскому единству.

Фото: GLOBAL LOOK press/ ZUMA Press

Франция, фактически, на низком старте: в реальности фрекзита уже мало кто сомневается. Такой вывод можно сделать хотя бы из того, что власти в преддверии апрельских выборов президента вовсю трубят о вмешательстве вездесущих "русских хакеров" в избирательную компанию. Таким образом они готовят почву для обвинений против Марин Ле Пен, если она все же займет президентское кресло. А шансов на это у лидера "Национального фронта" немало: продолжающиеся бунты в "арабских кварталах" Парижа не только подтверждают крах миграционной политики Брюсселя, но и прибавляют очки в рейтинг евроскептиков.

Чем же европейскому истеблишменту Ле Пен не нравится? Ну, к примеру, своим обещанием "вернуть Франции суверенитет". Лидер Национального фронта пообещала: если она станет президентом, то сразу же направится в Брюссель. "Марин Ле Пен скажет: "Народ наделил меня властью. Я хочу восстановить во всех сферах великий суверенитет Франции, который вы у нас украли . Чтобы законы Франции были превыше европейских", – прокомментировал обещание своего лидера зампредседателя "Национального фронта" Флориан Филиппо.

Фото: GLOBAL LOOK press/ imagebroker

Сама Ле Пен утверждает, что ЕС оказался провальным проектом. Это отразилось в падении покупательной способности, кризисе, вызванном наплывом мигрантов, терактах. Так что прямой резон последовать примеру Великобритании – пока не стало слишком поздно.

Об "эффекте домино" европейские политики и эксперты заговорили сразу после референдума, на котором британцы высказались в пользу брекзита. По мнению экспертов, выход Великобритании полностью разбалансирует европейскую систему и ЕС изнутри. В частности, для Франции Евросоюз без Англии не представляет особого интереса – причем не только в экономическом, но и в политическом и оборонном плане. То же самое можно сказать и об Италии, ну и, само собой, Греции и Португалии. Берлину, как финансовому и политическому центру всей конструкции, пока приходится держать марку, показывать себя главным защитником единой Европы. Но и это едва ли надолго – скорее всего, до осенних выборов канцлера.

Автор: Игорь Силецкий19 февраля 2017, 16:36

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