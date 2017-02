Как Путин назначил госсекретаря США

Судить о возможных поворотах во внешней политике США можно не только по отдельным заявлениям нового американского президента, но и тому, кого Дональд Трамп набирает в свою команду. Как раз последний факт вызывает негодование определенной части американцев и одобрение другой части общества.

Конечно, некоторые заключения можно сделать и на основании заявлений, прозвучавших из уст кандидата на пост госсекретаря на сенатских слушаниях на прошлой неделе. Без пяти минут глава госдепа, высказываясь о России, назвал присоединение Крыма "оккупацией", сказал о "руке Москвы" в украинских делах. В то же время, Тиллерсон заявил, что намерен сотрудничать с российской стороной по целому ряду вопросов.

Таковы ли в действительности взгляды бывшего нефтяного магната на американскую внешнюю политику? Или же он просто говорил то, что хотели услышать от него сенаторы (которые в итоге за его кандидатуру проголосовали)? Скорее, второе.

Вот что, к примеру, Рекс Тиллерсон заявил сенатскому комитету во время слушаний по его кандидатуре 1 января. Он сравнил действия Китая по строительству островов в Южно-Китайском море "с методами России по захвату Крыма", а также заявил, что новое правительство США пошлет Пекину "ясный сигнал": во-первых, прекратить строительство остовов, во-вторых, запретить Китаю вход на эти острова.

Даже не особо искушенному в политике читателю понятно, что подобные требования в отношении Китая невыполнимы: у США просто нет достаточных сил в регионе. А если б и были – то заставить китайцев пойти на попятную можно только, развязав полномасштабную войну, пишет автор статьи в издании "Хуанью Шибао". Словом, многие эксперты пришли к выводу: Тиллерсон специально демонстрировал такое отношение к Пекину и Москве, чтобы завоевать расположение сенаторов. И это ему удалось.

Президент США Дональд Трамп, выдвигая Тиллерсона, отмечал, что он "обладает упорством, большим опытом и глубоким знанием геополитики, которые помогут ему отлично справиться с обязанностями госсекретаря". Это одна из наиболее влиятельных фигур в американском бизнесе. Что смущало сенаторов и вызывало возмущение оппонентов Трампа – так это связи предпринимателя с Россией.

"Безжалостная и необычайно агрессивная корпорация", – так называет компанию Тиллерсона автор книги "Частная империя: ExxonMobil и американская власть" Стив Кол. Журналист отмечает, что это прямой наследник империи Рокфеллера, работающий на принципах капитализма и протестантизма. И, хотя формально у Тиллерсона нет дипломатического опыта, Exxon, по сути, государство в государстве, с собственной внешней политикой.

Нефтяной бизнес не приносит моментальной отдачи, он требует огромных вложений и окупается за длительное время. Так что Тиллерсон научился вести дела с политически стабильными странами, пишет Кол. Преуспел он и в отношениях с Россией. Как пишет The Wall Street Journal, в 1998 году Тиллерсон был назначен вице-президентом структуры Exxon, ответственной за разработку российских месторождений. А в 2011 году заключил соглашение с "Роснефтью" о сотрудничестве на арктическом шельфе, месторождениях в Западной Сибири, на Черном и Карском морях. В 2013 году российский президент Владимир Путин лично наградил Тиллерсона Орденом Дружбы.

"Я очень предсказуемый. Российские власти знают, что если я говорю "нет", это значит "нет" – и никакие разговоры этого не изменят", – описывал бывший нефтяной магнат свои отношения с Москвой. В то же время, он подчеркивал, что за годы сотрудничества достиг взаимного уважения с российскими властями.

Given #Rubio's inclination to fold—which he does exceptionally well—he'd be a far better #origami artist than he is a senator.#Tillerson pic.twitter.com/ZsWRw0bFaF