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Политика

Как Путин назначил госсекретаря США

Рекс Тиллерсон. Фото: GLOBAL LOOK press\Michael Reynolds
Рекс Тиллерсон приведен к присяге и официально вступил в должность госсекретаря. Западные СМИ назвали это назначение "доказательством победы Путина на выборах в США". Чего ждать России от дипломата– бизнесмена?
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Судить о возможных поворотах во внешней политике США можно не только по отдельным заявлениям нового американского президента, но и тому, кого Дональд Трамп набирает в свою команду. Как раз последний факт вызывает негодование определенной части американцев и одобрение другой части общества.

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Рекс Уэйн Тиллерсон госсекретарь США

Конечно, некоторые заключения можно сделать и на основании заявлений, прозвучавших из уст кандидата на пост госсекретаря на сенатских слушаниях на прошлой неделе. Без пяти минут глава госдепа, высказываясь о России, назвал присоединение Крыма "оккупацией", сказал о "руке Москвы" в украинских делах. В то же время, Тиллерсон заявил, что намерен сотрудничать с российской стороной по целому ряду вопросов.  

Таковы ли в действительности взгляды бывшего нефтяного магната на американскую внешнюю политику? Или же он просто говорил то, что хотели услышать от него сенаторы (которые в итоге за его кандидатуру проголосовали)? Скорее, второе.

Вот что, к примеру, Рекс Тиллерсон заявил сенатскому комитету во время слушаний по его кандидатуре 1 января. Он сравнил действия Китая по строительству островов в Южно-Китайском море "с методами России по захвату Крыма", а также заявил, что новое правительство США  пошлет Пекину "ясный сигнал": во-первых, прекратить строительство остовов, во-вторых, запретить Китаю вход на эти острова.

Даже не особо искушенному в политике читателю понятно, что подобные требования в отношении Китая невыполнимы: у США просто нет достаточных сил в регионе. А если б и были – то заставить китайцев пойти на попятную можно только, развязав полномасштабную войну, пишет автор статьи в издании "Хуанью Шибао".  Словом, многие эксперты пришли к выводу: Тиллерсон специально демонстрировал такое отношение к Пекину и Москве, чтобы завоевать расположение сенаторов. И это ему удалось.

Президент США Дональд Трамп, выдвигая Тиллерсона, отмечал, что он "обладает упорством, большим опытом и глубоким знанием геополитики, которые помогут ему отлично справиться с обязанностями госсекретаря". Это одна из наиболее влиятельных фигур в американском бизнесе. Что смущало сенаторов и вызывало возмущение оппонентов Трампа – так это связи предпринимателя с Россией.

"Безжалостная и необычайно агрессивная корпорация", – так называет компанию Тиллерсона автор книги "Частная империя: ExxonMobil и американская власть" Стив Кол. Журналист отмечает, что это прямой наследник империи Рокфеллера, работающий на принципах капитализма и протестантизма. И, хотя формально у Тиллерсона нет дипломатического опыта, Exxon, по сути, государство в государстве, с собственной внешней политикой.

Нефтяной бизнес не приносит моментальной отдачи, он требует огромных вложений и окупается за длительное время. Так что Тиллерсон научился вести дела с политически стабильными странами, пишет Кол. Преуспел он и в отношениях с Россией.  Как пишет The Wall Street Journal, в 1998 году Тиллерсон был назначен вице-президентом структуры Exxon, ответственной за разработку российских месторождений. А в 2011 году заключил соглашение с "Роснефтью" о сотрудничестве на арктическом шельфе, месторождениях в Западной Сибири, на Черном и Карском морях. В 2013 году российский президент Владимир Путин лично наградил Тиллерсона Орденом Дружбы.

"Я очень предсказуемый. Российские власти знают, что если я говорю "нет", это значит "нет" – и никакие разговоры этого не изменят", – описывал бывший нефтяной магнат свои отношения с Москвой. В то же время, он подчеркивал, что за годы сотрудничества достиг взаимного уважения с российскими властями.

Однако взаимное уважение вовсе не означает, что новый госсекретарь будет действовать в интересах России, подчеркнул политолог Ариэль Коэн. "Маленький нюанс: когда пишут о том, что Рекс Тиллерсон, действительно легендарный бизнесмен, является – в кавычках – другом России, я думаю, что они не понимают, как реально сегодня осуществляется нефтяной и газовый бизнес. Для того, чтобы заключать эти сделки, нужно иметь хорошие отношения с главными акторами. В случае России, конечно же, это Владимир Владимирович (Путин) и Игорь Иванович (Сечин). Эти хорошие отношения он наладил для своей компании, а не для того, чтобы быть их другом или товарищем", - поясняет Коэн.

Такого же мнения придерживается и Генри Киссинджер. Деловые связи Тиллерсона с Россией никак не отразятся на его действиях в качестве госсекретаря США, заявил патриарх американской дипломатии. "Я бы не обращал внимания на аргументы о том, что он слишком дружественно настроен к России. Работа Тиллерсона на посту главы Exxon Mobil предполагает взаимодействие с Россией, и он был бы бесполезен в этой должности, если бы не имел с ней рабочих отношений", – цитирует Киссинджера агентство Bloomberg. По его мнению, выдвижение Тиллерсона кандидатом на пост главы американской дипломатии – хорошее решение.

Глава аппарата сотрудников Белого дома в администрации Трампа Райнс Прибус заявил, что связи Тиллерсона с Путиным не должны никого смущать. "Правда в том, что иметь отношения с людьми – это хорошо. У нас много проблем в мире, и мы не сможем их решить, если будем притворяться, что этих людей не существует", – цитирует Прибуса The Wall Street Journal. Издание пишет, что основной задачей нового госсекретаря станут переговоры с Россией по сирийскому вопросу.

Сходятся наблюдатели в одном: подход к внешней политике у Рекса Тиллерсона, как и у Дональда Трампа, будет прагматичным. К сожалению, немногие западные политики и журналисты могут похвастать таким качеством. Так, британская The Guardian вышла с заголовком: "Рекс Тиллерсон: назначение, которое подтвердило победу Путина на выборах в США". Ну, если они так считают, может, и не стоит их в этом переубеждать? Пусть обращаются за указаниями не в Вашингтон, а напрямую в Москву. 

Автор: Игорь Силецкий2 февраля 2017, 14:29
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