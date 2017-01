Трамп разработал указ о снятии санкций с России

Журналист Politico Сьюзан Глассер написала на своей странице в Twitter, что администрация Трампа ведет активную работу по отмене или ослаблению ограничительных мер в отношении России. "Будет ли это утверждено до назначения Тиллерсона госсекретарем?" – спрашивает она. Позже Глассер уточнила, что соответствующая информация была предоставлена изданию некоторыми анонимными источниками в окружении нового главы Белого дома, пишет сайт "Комсомольская правда".



Ранее Дональд Трамп в своей беседе с журналистами влиятельного американского издания The Wall Street Journal рассказал об условиях отмены санкций против России. По его словам, Вашингтон пойдет на такой шаг в случае сотрудничества между двумя странами в деле борьбы с международным терроризмом, прежде всего в Сирии и Ираке. "Если мы ладим и если Россия действительно помогает нам, зачем кому бы то ни было сохранять санкции, если кто-то делает действительно хорошие вещи", – сказал он.

update: several sources reporting the proposed order would unilaterally lift sanctions. https://t.co/4yU9JMsdkc