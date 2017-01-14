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Политика

Трамп поставил условие по санкциям против России

Дональд Трамп. Фото: GLOBAL LOOK press/Lora Olive
Избранный президент США в своем интервью влиятельной американской газете The Wall Street Journal рассказал о вероятной отмене санкций против России. По его словам, такой шаг со стороны Вашингтона возможен в случае успешного сотрудничества двух стран в борьбе против терроризма.
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По словам Трампа, первое время своего президентства он намерен сохранить на некоторый срок введенные администрацией Барака Обамы санкции. В то же время, отметил избранный президент США, введенные в конце декабря новые санкции против России за якобы ее вмешательство в американские президентские выборы могут быть вскоре отменены в случае сотрудничества Вашингтона и Москвы в борьбе с терроризмом. "Если мы ладим и если Россия действительно помогает нам, зачем кому бы то ни было сохранять санкции, если кто-то делает действительно хорошие вещи", – сказал он.

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Дональд Джон Трамп Избранный президент США, медиамагнат

Кроме того, избранный президент США рассказал о своей встрече с президентом России Владимиром Путиным, которая, предположительно, последует вскоре после инаугурации Трампа. "Я понимаю, что они [русские] хотели бы встретиться, и это абсолютно меня устраивает", – сказал он.

Ранее предложенный Трампом на должность государственного секретаря Рекс Тиллерсон высказался о признании Крыма российской территорией. По его словам, США могут пойти на такой шаг в случае всеобъемлющего соглашения Москвы и Вашингтона по Украине, учитывающее интересы последней. "Единственный способ, при котором это возможно – это более широкое соглашение, уважающее интересы украинского народа. Без него мы никогда не должны признавать (присоединение Крыма)", – сказал он.

При этом эксперты отмечают, что как минимум первое время своего президентства Дональд Трамп будет вынужден действовать примерно в том же ключе, что и администрация Обамы. Как отметил политолог Алексей Гусев в эфире радио Sputnik, у избранного президента США просто нет другого выбора, и все свои действия ему придется согласовывать с Конгрессом, где крайне сильно влияние ненавистников России. "И вряд ли они ему позволят свободно маневрировать в отношениях с Россией. Даже если бы он этого внутренне захотел, он этого делать не будет, иначе на него спустят всех собак", – сказал политолог.  

Dni.Ru напоминают, что новые санкции против России были введены уходящей администрацией президента Обамы в конце декабря прошлого года. Вашингтон обвиняет Москву в кибератаках во время президентской гонки в США. В ограничительный список попали ряд представителей Генштаба, Главного разведывательного управления (ГРУ), Федеральной службы безопасности (ФСБ) и некоторые другие лица. При этом американская сторона до сих пор не предоставила доказательств своих обвинений.

Кроме того, 13 января Вашингтон продлил на год санкции, введенных против России из-за ситуации на Украине. Соответствующее распоряжение Обамы было опубликовано на сайте Белого дома.  


Автор: Иван Поляков14 января 2017, 13:14

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