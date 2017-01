Преемник Керри готов напасть на Россию

Рекс Тиллерсон выступит с этой речью в среду 11 января, сообщает Washington Post. Заседание сената будет посвящено избранию бизнесмена на пост госсекретаря. С текстом доклада экс-главы Exxon Mobil СМИ ознакомились уже сейчас.

По мнению Рекса Тиллерсона, НАТО "имеет право беспокоиться из-за возрождающейся России". "Когда Россия стремится обрести уважение и влияние на международной арене, ее действия игнорируют интересы Америки", – отметил в докладе выдвинутый избранным президентом госсекретарь. "Россия должна понести ответственность за свои поступки", – заключил он.

Бизнесмен считает, что действия России нацелены на дестабилизацию ситуации в соседних странах и на Ближнем Востоке. "Россия сегодня представляет опасность, но она не непредсказуема в продвижении своих интересов. Она вторглась на Украину, включая аннексию Крыма, и поддержала сирийские силы, грубо нарушающие военные законы", – заявил Тиллерсон.

При этом выдвинутый Дональдом Трампом госсекретарь обвинил администрацию действующего президента Барака Обамы в неумении противостоять "российской агрессии". Тем не менее, он настаивает на необходимости наладить сотрудничество между странам в тех сферах, где это необходимо. Одной из них является борьба с терроризмом.

Также Рекс Тиллерсон обсудит в сенате такие главные угрозы национальной безопасности США, как развитие терроризма, и "ядерные амбиции" Ирана. При этом действия России стоят на втором месте в рейтинге "опасности" для Соединенных Штатов – основной угрозой Рекс Тиллерсон считает усиление военной и экономической мощи Китая.

