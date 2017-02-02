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Белоруссия готова разорвать союз с Россией
По словам собеседника агентства, администрация Александра Лукашенко готовится начать полноценную экономическую войну с Москвой. В то же время источник издания подчеркнул, что для России белорусский народ всегда останется союзным и братским.
Эксперты отмечают, что вчерашняя новость о начале оборудования границы между Россией и Белоруссией говорит о том, что отношения между двумя странами находятся в "подвешенном" состоянии. В случае если кризис между Москвой и Минском не разрешится, обе стороны в конечном итоге оборудуют полноценную границу, которая сведет на нет все прежние усилия двух стран по выстраиванию единого пространства в рамках совместных интеграционных объединений, в том числе Евразийского союза.
Внести ясность в отношения России и Белоруссии, возможно, сумеет встреча лидеров двух стран, которая, по некоторым данным, пройдет в этом месяце. При этом Москва уже предложила день для встречи президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко – 9 февраля, однако Минск пока еще не выступил с официальным подтверждением.
Ухудшение отношений между двумя странами началось в конце прошлого года из-за спора о ценах на газ. Так, 1 октября 2016 года министр энергетики Александр Новак сообщил, что Минск накопил долг в размере 270-300 миллионов долларов. В Белоруссии ответили, что текущая цена – 132,77 доллара за тысячу кубометров – несправедлива, и потребовали снизить тариф. Позже Лукашенко подчеркнул, что соседним странам "неприлично иметь такие отношения". Однако российский премьер-министр Дмитрий Медведев отметил, что тариф на голубое топливо для Белоруссии не изменится.
Между тем вчера Россия в срочном порядке начала оборудовать пограничную зону с Белоруссией. Она будет установлена в Брянской, Смоленской и Псковской областях. Режим вступит в силу 7 февраля. Как отмечают эксперты, Москва принимает меры для защиты своих границ в связи с недавней отменой Минском виз для граждан 80 стран, среди которых – страны Евросоюза, а также США, Бразилия и ряд других государств.
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