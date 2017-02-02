Белоруссия готова разорвать союз с Россией

Власти Белоруссии готовят выход страны из Евразийского экономического союза, Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), а также Союзного государства, сообщает Regnum со ссылкой на свои источники. Между тем в Москве не спешат делать громких заявлений, отмечая, что подобные шаги белорусского руководства вряд ли пойдут на пользу народу страны.

По словам собеседника агентства, администрация Александра Лукашенко готовится начать полноценную экономическую войну с Москвой. В то же время источник издания подчеркнул, что для России белорусский народ всегда останется союзным и братским.

Эксперты отмечают, что вчерашняя новость о начале оборудования границы между Россией и Белоруссией говорит о том, что отношения между двумя странами находятся в "подвешенном" состоянии. В случае если кризис между Москвой и Минском не разрешится, обе стороны в конечном итоге оборудуют полноценную границу, которая сведет на нет все прежние усилия двух стран по выстраиванию единого пространства в рамках совместных интеграционных объединений, в том числе Евразийского союза.





Внести ясность в отношения России и Белоруссии, возможно, сумеет встреча лидеров двух стран, которая, по некоторым данным, пройдет в этом месяце. При этом Москва уже предложила день для встречи президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко – 9 февраля, однако Минск пока еще не выступил с официальным подтверждением.

Ухудшение отношений между двумя странами началось в конце прошлого года из-за спора о ценах на газ. Так, 1 октября 2016 года министр энергетики Александр Новак сообщил, что Минск накопил долг в размере 270-300 миллионов долларов. В Белоруссии ответили, что текущая цена – 132,77 доллара за тысячу кубометров – несправедлива, и потребовали снизить тариф. Позже Лукашенко подчеркнул, что соседним странам "неприлично иметь такие отношения". Однако российский премьер-министр Дмитрий Медведев отметил, что тариф на голубое топливо для Белоруссии не изменится.





Между тем вчера Россия в срочном порядке начала оборудовать пограничную зону с Белоруссией. Она будет установлена в Брянской, Смоленской и Псковской областях. Режим вступит в силу 7 февраля. Как отмечают эксперты, Москва принимает меры для защиты своих границ в связи с недавней отменой Минском виз для граждан 80 стран, среди которых – страны Евросоюза, а также США, Бразилия и ряд других государств.

