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Хитрая попытка Лукашенко выбить скидку у Москвы

Александр Лукашенко. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Эксперты полагают, что реальную, выгодную для Белоруссии альтернативу российской нефти найти нельзя. А заявления лидера страны Александра Лукашенко о необходимости ее поиска – не что иное, как завуалированный способ договориться с Россией о скидке на газ.
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По словам ведущего аналитика Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, проблема между Россией и Белоруссией кроется не в нефтяной, а в газовой сфере. Ведь до сих пор Минску и Москве не удается договориться, сколько Белоруссия должна платить за голубое топливо.

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"Во многом это не реальный поиск альтернативы, а некий сигнал России, что надо искать пути компромисса, договариваться, прежде всего, по газу, на самом деле", – цитирует аналитика Life.ru. Эксперт напомнил, что с 2016 года страна стала платить меньше, чем прописано в контракте.

Белоруссия объяснила снижение оплаты тем, что в межправительственном соглашении от 2011 года написано, что если Россия и Европа выходят на равные доходы по газу, то для Белоруссии устанавливается не контрактная, а внутрироссийская цена. Таким образом, Минск задолжал Газпрому порядка 400 миллионов долларов. 

Для нашей страны отказ от поставок нефти в Белоруссию не стал бы проблемой. "С точки зрения экономики России было бы выгодно направить эти объемы на другие маршруты. Там мы продаем по рыночным ценам, а белорусам — по льготным. И никакой экспортной пошлины не взимается, бюджет не получает дополнительных денег", – пояснил Юшков.

А вот для Минска отказ от нашей нефти крайне нежелателен. Пример тому – опыт страны в 2011 году, когда Белоруссия покупала нефть у Венесуэлы в полтора раза дороже российской. 

Несмотря на это, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна должна искать альтернативу импорту нефти из России. "Катастрофы нет, но сокращение поставок нефти от России должно быть замещено альтернативными вариантами", – цитирует главу государства агентство "БелТа". По его словам, новые маршруты не только проработаны, но и испытаны. Среди них — доставка нефти с Черного и Средиземного морей на белорусские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ).

Автор: Людмила Фоканова20 января 2017, 16:59
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