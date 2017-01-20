Лукашенко ищет замену российской нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко планирует сократить поставки российской нефти в страну. Глава государства подчеркнул, что необходимо найти альтернативные варианты.

"Мы ничего не скрываем от людей. Скрывать, я думаю, не надо. Катастрофы нет, но сокращение поставок нефти от Российской Федерации должно быть замещено альтернативными вариантами", – заявил Александр Лукашенко во время встречи с вице-премьером Владимиром Семашко.



Политик отметил, что в 2016 году в страну поставлялась нефть с Черного и Средиземного морей на перерабатывающие заводы, "чтобы на практике посмотреть, как это будет выглядеть экономически", сообщает БЕЛТА. Лукашенко попросил вице-премьера рассказать о том, как продвигается процесс переговоров с Москвой, чтобы определить план дальнейших действий.

Ранее между Россией и Белоруссией разгорелся спор о ценах на газ. Так, 1 октября 2016 года министр энергетики Александр Новак сообщил, что Минск накопил долг в размере 270-300 миллионов долларов. В Белоруссии ответили, что текущая цена – 132,77 доллара за тысячу кубометров – несправедлива, и потребовали снизить тариф.

Позже Лукашенко подчеркнул, что соседним странам "неприлично иметь такие отношения". Однако российский премьер-министр Дмитрий Медведев отметил, что тариф на голубое топливо для Белоруссии не изменится.

