Трамп завел старую пластинку Обамы про Крым

Эксперты предупреждали: Трамп как руководитель может быть и жестким, и непредсказуемым. Поэтому слова его пресс-секретаря Шона Спайсера о Крыме, прозвучавшие на фоне прошлых благостных заявлений о том, что Трамп, дескать, не прочь поладить с Владимиром Путиным и выстроить нормальные отношения с Россией, сенсацией не стали. Странно только то, что Трамп поручил озвучить свою позицию человеку из команды, а не сам потребовал от России вернуть Крым Украине. Впрочем, Трамп, как достаточно разбирающейся в позиции Кремля политик, вряд ли думает, что наша страна вдруг прислушается к нему и отдаст часть своей территории.

Еще одним доказательством того, что новый президент США не стал менять официальную позицию своей страны, стала его свежая запись в Twitter. В ней Дональд Трамп обвинил своего предшественника в том, что он допустил присоединение Крыма к России. "Крым был взят Россией во время администрации Обамы. Обама был слишком мягок по отношению к России?" – написал Трамп.

При этом хозяин Белого дома почему-то постеснялся сказать Владимиру Путину хоть слово о Крыме во время их недавнего почти часового телефонного разговора. Тот факт, что тема статуса полуострова не обсуждалась двумя лидерами, подтвердил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он же предупредил всех, кто захочет поднять эту тему в разговоре с Путиным. "Что касается возвращения Крыма, то эта тема не будет обсуждаться, ибо она не может обсуждаться. Россия не обсуждает вопросы, связанные со своей территорией, с зарубежными партнерами", – сказал представитель Кремля и добавил, что Россия продолжит последовательно доносить партнерам свою аргументацию по Крыму.

