Трамп завел старую пластинку Обамы про Крым

Заявление пресс-секретаря Дональда Трампа о том, что его шеф ожидает возвращения Крыма Украине стало первым выражением официальной позиции новой администрации Белого дома по этому вопросу. И хотя слова о Крыме прозвучали не из уст самого президента, теперь его позиция ясна – Трамп стал преемником Обамы и в этой теме.

Эксперты предупреждали: Трамп как руководитель может быть и жестким, и непредсказуемым. Поэтому слова его пресс-секретаря Шона Спайсера о Крыме, прозвучавшие на фоне прошлых благостных заявлений о том, что Трамп, дескать, не прочь поладить с Владимиром Путиным и выстроить нормальные отношения с Россией, сенсацией не стали. Странно только то, что Трамп поручил озвучить свою позицию человеку из команды, а не сам потребовал от России вернуть Крым Украине. Впрочем, Трамп, как достаточно разбирающейся в позиции Кремля политик, вряд ли думает, что наша страна вдруг прислушается к нему и отдаст часть своей территории.

Еще одним доказательством того, что новый президент США не стал менять официальную позицию своей страны, стала его свежая запись в Twitter. В ней Дональд Трамп обвинил своего предшественника в том, что он допустил присоединение Крыма к России. "Крым был взят Россией во время администрации Обамы. Обама был слишком мягок по отношению к России?" – написал Трамп.

При этом хозяин Белого дома почему-то постеснялся сказать Владимиру Путину хоть слово о Крыме во время их недавнего почти часового телефонного разговора. Тот факт, что тема статуса полуострова не обсуждалась двумя лидерами, подтвердил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он же предупредил всех, кто захочет поднять эту тему в разговоре с Путиным. "Что касается возвращения Крыма, то эта тема не будет обсуждаться, ибо она не может обсуждаться. Россия не обсуждает вопросы, связанные со своей территорией, с зарубежными партнерами", – сказал представитель Кремля и добавил, что Россия продолжит последовательно доносить партнерам свою аргументацию по Крыму.

Crimea was TAKEN by Russia during the Obama Administration. Was Obama too soft on Russia? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 февраля 2017 г.

Что касается отношений России и США, то, по словам Пескова, они еще не начали выстраиваться, так как пока не закончилось окончательное формирование администрации Дональда Трампа. "В данном случае не нужно торопить события. В настоящее время проходит процесс завершения формирования администрации действующего президента, поэтому просто нужно дождаться, когда начнутся первые контакты", – сказал Песков.

О том, что Крым является территорией России, а Россия своих территорий не возвращает, еще раз напомнила официальный представитель МИДа Мария Захарова на просьбу прокомментировать заявление пресс-секретаря Дональда Трампа. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что на президента США продолжается давление со стороны антироссийски настроенных политиков. "Продолжается давление на Трампа со стороны определенных кругов, которые пытаются протолкнуть свои антироссийские настроения", – заявила Матвиенко, добавив при этом, что Россия надеется на позитивную повестку встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. "Сейчас есть договоренности о встрече президентов США и России. Идет интенсивная подготовка повестки этой встречи", – сказала спикер.





Председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин, в свою очередь, призвал прекратить любые разговоры об отчуждении Крыма от России. "Давайте мы прекратим разговоры, обсуждая различные заявления в отношении Крыма. А любые разговоры, кто ведет в отношении отчуждения нашей территории (а Крым – это часть России), – это посягательство на нашу страну", – заявил председатель Госдумы.

Глава комитета палаты по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что возможность перезагрузки отношений с США не перечеркнута, но риторика по Крыму от имени американского президента настораживает. Впрочем, по мнению политика, "вряд ли стоило бы ожидать, что Трамп пошел бы вразрез с элитой своей страны в самом начале своей карьеры".

Отметим, что пресс-секретарь президента США Шон Спайсер может "выпасть" из команды Трампа вслед за советником по национальной безопасности Майклом Флинном, который позволил себе вести закулисные переговоры с российским послом в Вашингтоне. Источники телеканала CNN сообщили, что Трамп разочарован своим пресс-секретарем и ищет нового человека на должность директора по коммуникациям в аппарате Белого дома.