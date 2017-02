Первую серьезную проблему для Трампа создал Обама

Кампания по устранению оппонента началась за несколько месяцев до вступления Дональда Трампа в должность американского президента, сообщает Lenta.ru. В СМИ систематически вбрасывалась дискредитирующая Майкла Флинна информация, что привело к его отставке.

"То, что произошло прошлой ночью, не было результатом ряда случайных событий. Президент потерял ценного советника, и мы должны убедиться, что такого рода вещи не повторятся", – заявил член совета национальной безопасности при Белом доме.

Между администрацией предыдущего лидера США и советником по нацбезопасности действующего главы государства возник конфликт интересов, сообщили источники в Белом доме и за его пределами. В частности, Майкл Флинн выступал против ядерного договора с Ираном, подписанного при Бараке Обаме.

В рамках кампании по дискредитации советника у Трампа должны были возникнуть затруднения при реализации принципов новой внешней политики. Флинн планировал опубликовать секретные документы по сделке с Ираном, однако после отставки он не сможет осуществить этот план.

Между тем экс-советник рассказал подробности разговора с российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком, подчеркнув, что вопрос снятия санкций не обсуждался. "Мы говорили о высылке 35 человек, и вот к чему это привело", – заявил Флинн. "Разговор был такого рода: "Смотри, я знаю, что произошло. Мы все рассмотрим". При этом я никогда не говорил, что мы пересмотрим санкции или нечто подобное", – цитирует его Daily Caller.

