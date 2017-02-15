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Политика

Первую серьезную проблему для Трампа создал Обама

Фото: GLOBAL LOOK press\Cris Faga
Отставка советника президента США по национальной безопасности Майкла Флинна стала результатом длительной кампании по дискредитации его образа. Очернением политика на протяжении нескольких месяцев занимались сотрудники администрации предыдущего американского лидера Барака Обамы.
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Кампания по устранению оппонента началась за несколько месяцев до вступления Дональда Трампа в должность американского президента, сообщает Lenta.ru. В СМИ систематически вбрасывалась дискредитирующая Майкла Флинна информация, что привело к его отставке.

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"То, что произошло прошлой ночью, не было результатом ряда случайных событий. Президент потерял ценного советника, и мы должны убедиться, что такого рода вещи не повторятся", – заявил член совета национальной безопасности при Белом доме.

Между администрацией предыдущего лидера США и советником по нацбезопасности действующего главы государства возник конфликт интересов, сообщили источники в Белом доме и за его пределами. В частности, Майкл Флинн выступал против ядерного договора с Ираном, подписанного при Бараке Обаме.

В рамках кампании по дискредитации советника у Трампа должны были возникнуть затруднения при реализации принципов новой внешней политики. Флинн планировал опубликовать секретные документы по сделке с Ираном, однако после отставки он не сможет осуществить этот план.

Между тем экс-советник рассказал подробности разговора с российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком, подчеркнув, что вопрос снятия санкций не обсуждался. "Мы говорили о высылке 35 человек, и вот к чему это привело", – заявил Флинн. "Разговор был такого рода: "Смотри, я знаю, что произошло. Мы все рассмотрим". При этом я никогда не говорил, что мы пересмотрим санкции или нечто подобное", – цитирует его Daily Caller.

Напомним, что Дональд Трамп подписал заявление Майкла Флинна об отставке 13 февраля 2017 года. Свое решение тот обосновал неполным информированием администрации президента о переговорах с Сергеем Кисляком. Исполняющим обязанности советника назначен генерал в отставке Кит Келлогг. 

Автор: Олег Шивалов15 февраля 2017, 09:11

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