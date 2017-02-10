Чем живет сегодняшняя Госдума

Отмена голосования по одномандатным округам усилило партии в свое время было необходимостью. Партии благодаря этому набрали политический вес. Однако позже это снизило качество представительства в Госдуме, и назрела необходимость возврата к прежней системе выборов, заявил Вячеслав Володин.

Решение об отмене выборов по одномандатным округам принималось в 2005 году. И оно сыграло свою роль в формировании и усилении партийной системы в России. Однако вскоре выявились и минусы такой системы, отметил председатель парламента.

"Когда было принято решение о возврате выборов по одномандатным округам, это моментально сработало в плюс именно на качественную сторону выборов", – цитирует Володина газета "Коммерсантъ". Спикер подчеркнул, что переход к прежней системе позволил прийти в Госдуму новым лицам.

"После того как партии сформировались, стали конкурировать партийные бренды, а не личности. Наполнение партийных списков авторитетными людьми уже стало вторичным. Это плохо очень, потому что качество представительства в Думе стало снижаться. И когда было принято решение о возврате выборов по одномандатным округам, это моментально сработало в плюс именно на качественную сторону выборов", – сказал Володин.

По словам председателя парламента, большую роль в этом плане сыграло предварительное голосование в ходе выборной кампании "Единой России". За достаточно короткий промежуток времени огромная партия практически провела ребрендинг: все сомнительные кандидаты пролетели, не пройдя предварительное голосование, а в политику пришли новые яркие люди. При этом такая система оказалась очень невыгодной для некоторых представителей региональных элит, которые намеревались "протащить" в Думу своих кандидатов.

Множество новых лиц в Госдуме не стали для Вячеслава Володина проблемой – несмотря на то, что за некоторых из них ему пришлось уже в самом начале работы объясняться (как, в частности, в истории с высказываниями вице-спикера Петра Толстого).

"Не так много журналистов в Думе, и Толстой для Думы это, безусловно, приобретение… В хорошем смысле этого слова… А что касается высказываний, я бы не стал здесь из этого создавать проблему… Если есть возможность урегулирования этих недопониманий, сложностей, необходимо сделать все для этого. Никому, ни одной национальности, ни одному здравому человеку не выгодно, чтобы возникали трения на этой почве, потому что это путь в никуда, в бездну. И в этой связи могу спасибо сказать и Александру Моисеевичу Бороде, и представителям Конгресса еврейских общин, и многим общественным деятелям, кто в этой ситуации занял позицию по снятию напряжения!", – подчеркнул председатель Госдумы.

Володин рассказал корреспонденту, что некоторые законы, принятые прежним составом парламента, могут быть пересмотрены. Прецеденты уже есть – к примеру, поправки в отношении насилия в семье. "Объективности ради просто надо признать: раньше была совершена ошибка. И соответственно, побои, имеющие отношение к нанесению ущерба здоровью, но не влекущие его расстройства… ссадины, синяки… они были отнесены к наказанию куда более жесткому, чем, допустим, побои, влекущие расстройство здоровья. Ошибку исправили", – напомнил спикер.

С предложением журналиста заменить в законе о некоммерческих организациях словосочетание "иностранный агент" на русский аналог Володин не согласился. По его словам, у этих НКО есть выбор: прекратят получать деньги из-за рубежа – и избавиться от такой формулировки.

"Мы в России, но этот термин придумали законодатели США. Закон, который такую формулировку вводит, принят на территории США впервые. И поэтому, когда нам начинают из Совета Европы и ПАСЕ говорить о необходимости отмены этой формулировки, мы им говорим: "Давайте эту тему обсудим с законодателями США. Уйдет эта норма из их законодательства – и мы, возможно, будем ее тоже пересматривать". А так получается: вот здесь, в России, уберите, а страна, которая продвигает стандарты в этой области и в области развития гражданского общества, она такие нормы у себя оставит. Послушайте, так нельзя! Это двойные стандарты!", – возмутился парламентарий.

На теме участия в работе Парламентской Ассамблеи Совета Европы Володин остановился отдельно. Российская делегация в ПАСЕ не вернется, пока не будут отменены дискриминационные нормы регламента, которые позволяют лишать голоса национальные делегации.

"Если эта норма в регламенте будет отменена, Россия вернется. И кстати, нужно отдать должное председателю ПАСЕ Педро Аграмунту, буквально вчера он прислал письмо по итогам консультаций с членами ПАСЕ. Он в рамках постоянного комитета предложил, и его коллеги поддержали, что необходим диалог. Предметом ближайшего обсуждения как раз будет рассмотрение вопроса регламентных норм и участия российской делегации. Он стремится, чтобы все-таки в ПАСЕ было 47 стран-участниц, и мы за это", – рассказал Вячеслав Володин.

Спикер парламента подчеркнул: важно, чтобы права российской делегации были защищены. В начале марта состоится Парламентская ассамблея в Мадриде, куда от Госдумы поедут Петр Толстой и Леонид Слуцкий. Они обсудят вопросы, связанные с процедурой регистрации и участия национальных делегаций в работе ПАСЕ.