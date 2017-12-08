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Политика

Трамп оправдался за безумный поступок

Дональд Трамп. Фото: GLOBAL LOOK press/Andrew Harrer
Президент США свалил вину за свое решение по Иерусалиму на предшественников – Барака Обаму и Билла Клинтона. Тем временем благодаря действиям Дональда Трампа на Ближнем Востоке разгорается новый конфликт между Израилем и Палестиной.
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Дональд Трамп прокомментировал свое решение о признании Иерусалима столицей Израиля и переносе туда американского посольства из Тель-Авива. Он нелепо оправдался за поступок, который привел к эскалации насилия на Ближнем Востоке: дескать, президент не мог поступить иначе, ведь он обещал перенести посольство гражданам США во время предвыборной гонки.

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Сюжеты Страсти вокруг президента Трампа

Дональд Джон Трамп

Дональд Джон Трамп президент США

"Я исполнил обещание своей предвыборной кампании, другие – нет", – написал Трамп в Twitter и прикрепил к сообщению видеонарезку, в которой предыдущие президенты США Билл Клинтон, Джордж Буш – младший и Барак Обама обещали перенести посольство в Иерусалим.

Тем временем на Ближнем Востоке зреет масштабный конфликт: арабский мир негодует в связи с решением Трампа. Начались локальные беспорядки на Западном берегу реки Иордан – зафиксированы первые столкновения между палестинцами и израильскими военными в центре Хеврона, а глава политбюро палестинской организации "Хамас" Исмаил Хания объявил новую, третью интифаду.

"День гнева" был назначен на 8 декабря, но реально он начался еще накануне. "Чего сейчас ждет палестинский народ от арабской и исламской общины, так это разрыва с США. Мы ждем, что палестинская буря продолжится, пока Дональд Трамп не пожалеет", – заявил глава политбюро "Хамаса".


Главы всех арабских государств, включая союзников США, негативно восприняли решение Трампа. К примеру, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган даже обсудил эту тему по телефону с российским лидером Владимиром Путиным. Политики сошлись во мнении, что действия США могут положить конец мирному процессу на Ближнем Востоке.

Статус Иерусалима – одна из ключевых проблем в палестино-израильском конфликте. Израильтяне заняли восточную часть города во время Шестидневной войны 1967 года. Они настаивают на том, что Иерусалим является единой и неделимой столицей Израиля. Палестинцы считают Иерусалим арабским городом и требуют признать его восточную часть столицей своего государства.


Автор: Александр Комаров8 декабря 2017, 10:42
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