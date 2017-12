Трамп оправдался за безумный поступок

Дональд Трамп прокомментировал свое решение о признании Иерусалима столицей Израиля и переносе туда американского посольства из Тель-Авива. Он нелепо оправдался за поступок, который привел к эскалации насилия на Ближнем Востоке: дескать, президент не мог поступить иначе, ведь он обещал перенести посольство гражданам США во время предвыборной гонки.

"Я исполнил обещание своей предвыборной кампании, другие – нет", – написал Трамп в Twitter и прикрепил к сообщению видеонарезку, в которой предыдущие президенты США Билл Клинтон, Джордж Буш – младший и Барак Обама обещали перенести посольство в Иерусалим.

Тем временем на Ближнем Востоке зреет масштабный конфликт: арабский мир негодует в связи с решением Трампа. Начались локальные беспорядки на Западном берегу реки Иордан – зафиксированы первые столкновения между палестинцами и израильскими военными в центре Хеврона, а глава политбюро палестинской организации "Хамас" Исмаил Хания объявил новую, третью интифаду.

"День гнева" был назначен на 8 декабря, но реально он начался еще накануне. "Чего сейчас ждет палестинский народ от арабской и исламской общины, так это разрыва с США. Мы ждем, что палестинская буря продолжится, пока Дональд Трамп не пожалеет", – заявил глава политбюро "Хамаса".

I fulfilled my campaign promise - others didn’t! pic.twitter.com/bYdaOHmPVJ