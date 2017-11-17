Эрдоган предъявил Трампу серьезные обвинения

Президент Турции предъявил серьезные обвинения американцам. Реджеп Тайип Эрдоган считает, что Вашингтон финансирует запрещенную в России террористическую группировку "Исламское государство".

Во время выступления в Анкаре Эрдоган в пух и прах разбил потенциальных союзников Турции. Президент заявил, что Штаты не сдержали большую часть своих обещаний, данных в начале сирийского кризиса.

"Проблемы, которые мы могли легко решить как союзники, со стороны США настойчиво заводились в тупик: в Ракке, Манбидже, Дейр-эз-Зоре", – заявил Эрдоган.

Затем турецкий лидер припомнил американцам, что они обещали вывести из освобожденных от террористов районов силы самообороны сирийских курдов, однако этого не произошло. И несмотря на смену хозяина Белого дома, все осталось по-прежнему, посетовал президент, бросая камень в огород уже Дональда Трампа.

Кроме того, президент заявил, что США оказывали боевикам финансовую помощь. "США очень нас разочаровали. Сказали, что борются с "Исламским государством", а сами что сделали? Кучу долларов ИГ дали", – приводит слова Эрдогана РИА Новости.

При этом президент отметил роль России в решении сирийской проблемы. "На этом фоне Турция, Россия и Иран достигли серьезных успехов в сближении своих позиций по вопросу Идлиба, операция в котором идет по плану ", – указал политик. В этом сирийском городе предусматривается создание зон деэскалации.

Эрдоган напомнил, что 22 ноября он встретится в Сочи с президентами России и Ирана Владимиром Путиным и Хасаном Роухани для обсуждения сирийской тематики. Это будет уже седьмая встреча лидеров России и Турции в 2017 году. Предыдущая состоялась 13 ноября и длилась около четырех часов. Перед началом двусторонних переговоров Владимир Путин заявил, что отношения Москвы и Анкары можно считать восстановленными практически в полном объеме.

Напомним, что на этой неделе российское Министерство обороны обвинило американцев в том, что те помогли боевикам "Исламского государства" выйти из окружения в районе сирийского Абу-Кемаля. Более того, авиация США и их союзников мешала ВКС России наносить удары по отступающим боевикам.