Польша изощренно унизила Порошенко

В пресс-службе президента Польши перепутали имя украинского лидера Петра Порошенко. Специально или случайно это сделали – неизвестно, но ошибку никто не замечал целую неделю.

В одной из новостей на сайте польского лидера Анджея Вуды говорится, что он "провел телефонный разговор с украинским президентом Виктором Порошенко", который поздравил его с Днем независимости Польши. Сообщение было опубликовано 11 ноября, но ошибку в имени украинского президента до вечера 17 ноября не исправили, пишет "Европейская правда".

Вероятно, сотрудники пресс-службы испытывают ностальгию по двум другим президентам Украины, которые руководили страной до Петра Порошено, – Виктору Януковичу и Виктору Ющенко. Во времена их правления в отношениях Киева и Варшавы было намного меньше проблем, чем сейчас.

Не так давно лидер правящей в Польше партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский прямым текстом обвинил Петра Порошенко в хамской неблагодарности из-за героизации Украинской повстанческой армии (УПА – запрещенная в России организация).

А глава польского МИДа Витольд Ващиковский ранее заявил, что Варшава будет протестовать против вступления Украины в ЕС до разрешения исторических споров между странами. "С Бандерой в Европу не попадете", – кратко резюмировал министр.

Взаимоотношения поляков с украинцами на бытовом уровне также трудно назвать дружескими. Трения между двумя народами возникают в том числе из-за неконтролируемого потока украинских нелегалов. После введения безвизового режима со странами Евросоюза граждане Незалежной ринулись в западном направлении в поисках работы.

Недавно в польской столице произошел курьезный случай: молодого украинца посадили на цепь и заставили работать. Сделали это из-за того, что гражданин соседней страны изуродовал своими рисунками один из трамваев в Варшаве.

А в городе Барлинеке владелец супермаркета ввел тотальную проверку украинцев из-за массовых краж в своем магазине и повесил на двери табличку-предупреждение на украинском языке: "Каждый гражданин Украины, прошедший кассу, будет проверен". Как утверждал возмущенный бизнесмен, гость из Незалежной украл у него две сумки с продуктами.



