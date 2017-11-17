Польша изощренно унизила Порошенко
В одной из новостей на сайте польского лидера Анджея Вуды говорится, что он "провел телефонный разговор с украинским президентом Виктором Порошенко", который поздравил его с Днем независимости Польши. Сообщение было опубликовано 11 ноября, но ошибку в имени украинского президента до вечера 17 ноября не исправили, пишет "Европейская правда".
Вероятно, сотрудники пресс-службы испытывают ностальгию по двум другим президентам Украины, которые руководили страной до Петра Порошено, – Виктору Януковичу и Виктору Ющенко. Во времена их правления в отношениях Киева и Варшавы было намного меньше проблем, чем сейчас.
Не так давно лидер правящей в Польше партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский прямым текстом обвинил Петра Порошенко в хамской неблагодарности из-за героизации Украинской повстанческой армии (УПА – запрещенная в России организация).
А глава польского МИДа Витольд Ващиковский ранее заявил, что Варшава будет протестовать против вступления Украины в ЕС до разрешения исторических споров между странами. "С Бандерой в Европу не попадете", – кратко резюмировал министр.
«#Ющенко плюет нам в лицо»: в Польше возмущены заявлениями экс-президента Украины https://t.co/j9fEm80FkR #Украина #Польша #Бандера #нацизм pic.twitter.com/fNFWqpkYFE— Новости Прибалтики (@RuBalticRu) 27 октября 2017 г.
Взаимоотношения поляков с украинцами на бытовом уровне также трудно назвать дружескими. Трения между двумя народами возникают в том числе из-за неконтролируемого потока украинских нелегалов. После введения безвизового режима со странами Евросоюза граждане Незалежной ринулись в западном направлении в поисках работы.
Недавно в польской столице произошел курьезный случай: молодого украинца посадили на цепь и заставили работать. Сделали это из-за того, что гражданин соседней страны изуродовал своими рисунками один из трамваев в Варшаве.
А в городе Барлинеке владелец супермаркета ввел тотальную проверку украинцев из-за массовых краж в своем магазине и повесил на двери табличку-предупреждение на украинском языке: "Каждый гражданин Украины, прошедший кассу, будет проверен". Как утверждал возмущенный бизнесмен, гость из Незалежной украл у него две сумки с продуктами.
Польша должна считаться с украинской оценкой исторического прошлого - Дещица https://t.co/YvQZsypYdV #Украина #Польша #история #Дещица #посол— ZN.UA Зеркало недели (@zn_ua) 10 ноября 2017 г.
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