Европейский союз преподнес Украине очередной неприятный сюрприз. На этот раз Брюссель ввел пошлину на металлургическую продукцию из Незалежной. Это может привести к ежегодным потерям в сотни миллионов долларов, сокращению рабочих мест и отчислений в бюджет.

Больше всего в этой ситуации пострадают предприятия, которые производят горячекатные рулоны, используемые в машиностроении и возведении жилых домов. Об этом сообщил глава Федерации металлургов Украины Сергей Беленький.

По его словам, введенные Евросоюзом ограничения не только приведут к проблемам для бюджета страны и потере рабочих мест, но и сорвут планы по модернизации этих производств. "Решение будет иметь серьезные негативные последствия. Их не нужно недооценивать", – подчеркнул Беленький.

Тем не менее металлурги Незалежной в панику впадать не торопятся. Они все еще надеются, что ЕС разрешит продавать Киеву хотя бы часть продукции беспошлинно.

Несмотря на введенные против России санкции и публичную поддержку украинского курса на евроинтеграцию, в ЕС не спешат жертвовать своими экономическими интересами в угоду Киеву и его кураторам из-за океана. Ранее юристы ЕС представили свой анализ проекта российского газопровода по дну Балтийского моря "Северный поток – 2", против которого активно выступает Украина, а также страны Прибалтики и Польша.





Эксперты, по сути, дали зеленый свет энергетическому проекту, заявив, что каждая страна вправе самостоятельно решать, где получать ресурсы. По их словам, нет необходимости в переговорах о судьбе газопровода между Москвой и Брюсселем.

В Киеве не без оснований опасаются, что реализация проекта лишит украинский бюджет миллиардов долларов – всего 10% поступлений. Для находящейся в состоянии тяжелейшего кризиса украинской экономики это будет серьезным ударом.

Однако позиция европейцев, и прежде всего Германии, кажется, уже не изменится. "Северному потоку – 2" быть, несмотря на истерики Незалежной.

