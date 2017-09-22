Поляки посадили на цепь некультурного украинца

В Польше произошел курьезный случай: молодого украинца посадили на цепь и заставили работать. Сделали это из-за того, что гражданин соседней страны изуродовал своими рисунками один из трамваев в Варшаве.

Двое молодых людей пробрались в депо польской столицы и разукрасили граффити стоявший там трамвай, передает агентство "Харьков". Вандалов вовремя заметили машинисты, после чего завязалась драка. Одному из горе-художников удалось скрыться, второго поймали.

Задержанным оказался выходец с Украины. Сотрудники депо решили проучить хулигана и приковали его цепью к трамваю. А чтобы навсегда отбить у малолетнего злоумышленника желание портить имущество, заставили его отмывать краску. Парень потратил на работу девять часов. Все это время он был прикован.

Как рассказал позднее официальный представитель предприятия "Варшавские трамваи", машинистов ждет дисциплинарное взыскание. Инцидент получил широкую огласку в Польше, о нем сообщали ведущие издания и телеканалы страны.





Стоит заметить, что к украинцам в Польше вообще относятся довольно прохладно, а зачастую воспринимают как людей "второго сорта". Трения между двумя народами возникают в том числе из-за неконтролируемого потока украинских нелегалов. После введения безвизового режима со странами Евросоюза граждане Незалежной ринулись в западном направлении, сметая по пути установленные на границе КПП.

Подобное "нашествие" крайне возмутило поляков. Из страны постоянно приходят сообщения о столкновениях с украинцами как на межнациональной почве, так и по политическим и историческим мотивам. Особенно болезненно граждане Польши относятся к Волынской резне 1943 года. Тогда украинские националисты уничтожили около сотни тысяч этнических поляков – жителей Волыни и приграничных областей.

