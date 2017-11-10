Польша пообещала Украине "реальные проблемы"

Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский прокомментировал отношения Украины с другими странами Европы. По его словам, в скором времени у Киева могут возникнуть "реальные проблемы".

"Мы все еще терпеливы, но другие европейские страны, такие как Венгрия и Румыния, уже начинают открыто выступать против интересов Украины", – подчеркнул Ващиковский. По словам дипломата, из-за напряженной политической ситуации в декабре не состоится встреча комиссии НАТО и Украины из-за вето Венгрии.

Вместо этого пройдет аналогичная встреча с представителями Грузии. "Мы стараемся объяснить украинцам, что у них могут быть реальные проблемы, не обязательно со стороны Польши. Но Польша может помочь их решить. Посмотрим, как они на это отреагируют", – добавил Ващиковский.

Польский министр иностранных дел также отметил, что исторические проблемы сложны, но решаемы. При этом он добавил, что Украине сейчас необходим "адвокат" в Европе, которым может выступить и Польша, передает "360".

Отметим, что отношения Киева и Варшавы в последнее время осложнились. Ранее власти Польши приняли решение запретить въезд в страну главе Института национальной памяти Украины Владимиру Вятровичу.



Также Варшава отказалась пускать на свою территорию украинских граждан, которые демонстративно носят нацистские мундиры. В ответ в Киеве заявили, что в их стране нет антипольских настроений, напомнив о сотнях тысяч граждан, которые работают в Польше.