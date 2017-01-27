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Путин и Трамп решат судьбу беспокойного Порошенко
Эксперт вспоминает недавние слова замглавы МИД Украины Елены Зеркаль, которая выразила обеспокоенность тем, что США могут вместе с Россией решить судьбу Украины на основе двусторонних договоренностей президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. "Заявление только на первый взгляд неожиданное. В последние дни страх оказаться на периферии мировой повестки все сильнее заставляет украинскую элиту задумываться о ближайшем будущем и о том, что предстоит сделать, чтобы оно не стало печальным", – отмечает Чеснаков.
Он подчеркивает, что среди представителей украинской элиты растет беспокойство относительно "большой сделки" между Москвой и Вашингтоном, в рамках которой Трамп может признать Крым российским, а народные республики Донбасса – самостоятельными. В связи с этим, полагает эксперт, официальный Киев пытается "играть на опережение" и строить из себя невинную жертву "российской агрессии", а украинские олигархи не жалеют денег на американских лоббистов, которые должны продвигать интересы Порошенко с учетом новой политической конфигурации в США.
По мнению Чеснакова, единственной возможностью избежать печального будущего для Киева является исполнение минских договоренностей. В их число входит отвод вооруженных сил и окончание боевых действий на линии соприкосновения в Донбассе, а также наделение особым статусом Донецкой и Луганской народных республик.
Ранее СМИ писали, что с приходом к власти в Белом доме Дональда Трампа политика США на украинском направлении может серьезно измениться. Прежде всего грядущие перемены могут коснуться руководства Украины, в том числе главы государства Петра Порошенко, которому, как утверждают эксперты, уже ищут замену. Среди причин называются общая неудовлетворительная ситуация в стране, а также тот факт, что украинский президент во время предвыборной кампании в США принял сторону кандидата от демократов Хиллари Клинтон.
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