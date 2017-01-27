Путин и Трамп решат судьбу беспокойного Порошенко

Руководству Украины следует начать выполнять взятые на себя в соответствии с Минскими соглашениями обязательства, в противном случае решать судьбу страны будут уже без участия Киева. Об этом заявил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

Эксперт вспоминает недавние слова замглавы МИД Украины Елены Зеркаль, которая выразила обеспокоенность тем, что США могут вместе с Россией решить судьбу Украины на основе двусторонних договоренностей президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. "Заявление только на первый взгляд неожиданное. В последние дни страх оказаться на периферии мировой повестки все сильнее заставляет украинскую элиту задумываться о ближайшем будущем и о том, что предстоит сделать, чтобы оно не стало печальным", – отмечает Чеснаков.

Он подчеркивает, что среди представителей украинской элиты растет беспокойство относительно "большой сделки" между Москвой и Вашингтоном, в рамках которой Трамп может признать Крым российским, а народные республики Донбасса – самостоятельными. В связи с этим, полагает эксперт, официальный Киев пытается "играть на опережение" и строить из себя невинную жертву "российской агрессии", а украинские олигархи не жалеют денег на американских лоббистов, которые должны продвигать интересы Порошенко с учетом новой политической конфигурации в США.

По мнению Чеснакова, единственной возможностью избежать печального будущего для Киева является исполнение минских договоренностей. В их число входит отвод вооруженных сил и окончание боевых действий на линии соприкосновения в Донбассе, а также наделение особым статусом Донецкой и Луганской народных республик.





Ранее СМИ писали, что с приходом к власти в Белом доме Дональда Трампа политика США на украинском направлении может серьезно измениться. Прежде всего грядущие перемены могут коснуться руководства Украины, в том числе главы государства Петра Порошенко, которому, как утверждают эксперты, уже ищут замену. Среди причин называются общая неудовлетворительная ситуация в стране, а также тот факт, что украинский президент во время предвыборной кампании в США принял сторону кандидата от демократов Хиллари Клинтон.

