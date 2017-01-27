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Политика

Раскрыт секрет грядущих переговоров Путина и Трампа

Владимир Путин, Дональд Трамп. Фото: Дни.Ру
Западные журналисты узнали дату переговоров президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Секретная информация просочилась в социальные сети.
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С момента вступления в должность президента США Дональда Трампа пресса гадала, когда состоится первый разговор между ним и российским лидером. Секрет раскрыла сотрудница американского телеканала CNN: дату предстоящей беседы она опубликовала в соцсети Twitter.

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По ее словам, политики обсудят двусторонние отношения в субботу, 28 января. Журналистка отметила, что это будут первые телефонные переговоры главы США после инаугурации. Представители Трампа пока не прокомментировали информацию.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что дата разговора политиков не согласована. "Договоренность о телефонном разговоре не была достигнута. Контактов по линии администрации не осуществляется, до сих пор не было. Такие контакты еще предстоит наладить", – пояснил он. По словам Пескова, ведется рутинная работа: посольство России в Вашингтоне постоянно взаимодействует с Госдепартаментом.

Отметим, что в преддверии беседы Трамп пытается наладить отношения с Москвой. В частности, он выразил намерение сообща разбить "Исламское государство" (запрещенная в России террористическая группировка – Прим. ред.). "Если мы поладим с Россией, это будет замечательно. Это хорошо и для России, и для нас", – сказал политик журналисту Fox News. По его словам, вместе Москва и Вашингтон могут вышибить дух из боевиков "ИГ".

Автор: Евгений Мышко27 января 2017, 08:09

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