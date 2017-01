Раскрыт секрет грядущих переговоров Путина и Трампа

С момента вступления в должность президента США Дональда Трампа пресса гадала, когда состоится первый разговор между ним и российским лидером. Секрет раскрыла сотрудница американского телеканала CNN: дату предстоящей беседы она опубликовала в соцсети Twitter.

По ее словам, политики обсудят двусторонние отношения в субботу, 28 января. Журналистка отметила, что это будут первые телефонные переговоры главы США после инаугурации. Представители Трампа пока не прокомментировали информацию.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что дата разговора политиков не согласована. "Договоренность о телефонном разговоре не была достигнута. Контактов по линии администрации не осуществляется, до сих пор не было. Такие контакты еще предстоит наладить", – пояснил он. По словам Пескова, ведется рутинная работа: посольство России в Вашингтоне постоянно взаимодействует с Госдепартаментом.

News: President Trump and Vladimir Putin are expected to talk by phone this weekend, per administration source. 1st call since inauguration.