Лавров: мастер сделок Трамп не переиграет Путина

Министр иностранных дел России Сергей Лавров признал выдающиеся способности президента США Дональда Трампа в искусстве переговоров и заключения сделок. При этом руководитель внешнеполитического ведомства усомнился в возможности главы Белого дома переиграть на дипломатическом поле президента Владимира Путина.

"Знаем, что Трамп считается мастером заключать сделки, но Владимир Путин тоже умеет договариваться, и всегда в интересах России", – заявил Лавров во время своего сегодняшнего выступления на правительственном часе в Госдуме. При этом он отметил, что Москва не испытывает никаких иллюзий по поводу разрядки напряженности во взаимоотношениях с Вашингтоном. "Мы не испытываем иллюзий от того, что будет новая перезагрузка с США, никаких наивных ожиданий у нас нет", – подчеркнул министр.

Между тем Лавров в своем выступлении перед депутатами положительно высказался об инициативе нового главы Белого дома начать переговоры и обсудить вопрос улучшения двухсторонних отношений. "Разделяем заявленную президентом Трампом позицию в пользу налаживания нормального взаимодействия. При этом, разумеется, судить будем по делам", – сказал он.





В то же время глава российского внешнеполитического ведомства считает, что для преодоления внешнеполитического наследия прежнего президента США Барака Обамы потребуются значительные усилия. Кроме того, министр в очередной раз подчеркнул, что с Москвой недопустимо общаться с позиции силы. "Диалог с США и Евросоюзом не может строиться иначе, как на принципах равноправия, взаимного уважения и учета интересов друг друга", – резюмировал он.



