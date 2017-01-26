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Политика

Киев забился в истерике от переговоров Путина и Трампа

Фото: GLOBAL LOOK press/Danil Shamkin
Замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль прокомментировала грядущие переговоры между Россией и США при новой администрации Белого дома. По ее словам, Киев должен принимать непосредственное участие в этом процессе, чтобы исключить какие-либо кулуарные договоренности Москвы и Вашингтона по поводу будущего Украины.
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"Речь идет о будущем нашей страны, мы не хотим быть исключены из переговоров. Мы не хотим быть разменной картой", – заявила Зеркаль, отметив при этом, что Киев хочет быть полноценным участником переговорного процесса. В то же время она в очередной раз обвинила Россию в "агрессии", упрекнув Москву в нарушении Будапештских соглашений от 1994 года, где Россия наряду с Белоруссией и Казахстаном выступила гарантом территориальной целостности Украины взамен на отказ последней от ядерного оружия. К слову, договор не был ратифицирован ни одной из участвующих в нем стран, посему имеющим юридическую силу он считаться не может.

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Слова замминистра МИД Украины не остались без внимания России. Так, зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Киев не имеет никаких оснований требовать права голоса на предстоящих переговорах между Москвой и Вашингтоном. "Украина все эти встречи использует в основном для нападок против России и для выдвижения требований, которые заранее невыполнимы", – заявил сенатор, слова которого приводит Lenta.ru. При этом он отметил, что никто не намерен решать судьбу Украины без ее участия, но в то же время подчеркнул, что "некоторые вопросы" можно обсудить и без официальных представителей Киева.


Ранее в процессе предвыборной кампании Дональд Трамп выражал свое недовольство происходящими на Украине процессами. Dni.Ru уже писали о том, что новый глава Белого дома может пойти на смену конфигурации власти в Киеве и устранение Петра Порошенко с президентского кресла.

Кроме того, Трамп неоднократно заявлял о том, что сможет договориться с Путиным. "Если я стану президентом, то я смогу найти общий язык с Владимиром Путиным", – сказал нынешний глава Белого дома во время одного из своих предвыборных выступлений.

Автор: Иван Поляков26 января 2017, 15:04

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