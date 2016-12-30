Высланные российские дипломаты застряли в США

Российские дипломаты, выдворяемые из Соединенных Штатов согласно новым санкциям, не смогли покинуть страну без затруднений. Все предновогодние билеты из Вашингтона в Москву уже распроданы.

"Билетов нет, все раскуплены перед Новым годом", – цитирует "Интерфакс" информированный источник. "Но людям дано всего 72 часа, я не знаю, как они успеют", – сказал он.

По словам информатора, дипломаты будут вынуждены отправиться в аэропорт Нью-Йорка, так как там выше шансы найти еще не проданные билеты в Москву. Но при таком раскладе дипломатом, вероятнее всего, придется провести новогоднюю ночь в самолете. "Это стало большой неожиданностью, люди готовились отмечать Новый год", – заявил источник.

Между тем у "дачи" постоянного представительства Кремля в Нью-Йорке дежурит отряд полиции. "Это, конечно, не оцепление, вертолеты не летают, но тем не менее впечатляет", – заявил другой источник.

Отметим, что президент США Барак Обама уже закрыл две "дачи" представителей Кремля в Нью-Йорке и Мэриленде. По его словам, своего рода арест недвижимости связан с "нецелевым" использованием резиденций – послы якобы пользовались ими для "целей разведки".

"Первые российские дипломаты начали покидать США" pic.twitter.com/9aok3spKj2 — Новости. Как есть (@nourlnews) 30 декабря 2016 г.

В администрации действующего президента уточнили, что российскому персоналу ограничат доступ на "дачи" 31 декабря с 12:00 по местному времени, сообщает РИА Новости. "В соответствии с "Законом об иностранных миссиях" Управление по делам иностранных представительств может ограничивать доступ на такие объекты недвижимости", – заявили в Госдепе.

По словам представителя американского внешнеполитического ведомства, речь идет о "даче" в Мэриленде на берегу Чесапикского залива и о недвижимости на острове Лонг-Айленд на берегу Атлантического океана. Первый объект был куплен советским правительством в 1972 году, он находится вблизи от Вашингтона. Вторая "дача" куплена СССР еще в 1954 году, она расположена рядом с Нью-Йорком, где находятся Генеральное консульство России и Постоянное представительство страны при ООН.