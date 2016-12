Трамп поставил на место самоуверенного Обаму

"Президент Обама сказал, что, по его мнению, он одержал бы победу надо мной на выборах. Он должен был так сказать, но я говорю – ни за что", – написал избранный президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter.

Судя по сообщению республиканца, он считает, что нынешний глава Белого дома сам сделал все, чтобы люди от него отвернулись. Трамп перечислил проблемные темы, из-за которых Обаме, по его мнению, больше не суждено стать народным любимчиком. К ним он отнес растущую безработицу, сомнительные успехи в борьбе с запрещенной в России террористической группировкой "Исламское государство" и реформу системы медицинского страхования, известную как Obamacare.

President Obama said that he thinks he would have won against me. He should say that but I say NO WAY! - jobs leaving, ISIS, OCare, etc.