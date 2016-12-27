Трамп поставил на место самоуверенного Обаму

Уходящий президент США Барак Обама рассказал, что будь у него возможность баллотироваться на третий срок, то он обязательно одержал бы победу на выборах. Его преемник Дональд Трамп опроверг это самонадеянное заявление.

"Президент Обама сказал, что, по его мнению, он одержал бы победу надо мной на выборах. Он должен был так сказать, но я говорю – ни за что", – написал избранный президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter.

Судя по сообщению республиканца, он считает, что нынешний глава Белого дома сам сделал все, чтобы люди от него отвернулись. Трамп перечислил проблемные темы, из-за которых Обаме, по его мнению, больше не суждено стать народным любимчиком. К ним он отнес растущую безработицу, сомнительные успехи в борьбе с запрещенной в России террористической группировкой "Исламское государство" и реформу системы медицинского страхования, известную как Obamacare.

President Obama said that he thinks he would have won against me. He should say that but I say NO WAY! - jobs leaving, ISIS, OCare, etc. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 декабря 2016 г.

С заявлением об уверенности в победе Барак Обама выступил в интервью CNN. "Я уверен в том, что если бы я вновь участвовал в борьбе за пост президента и подчеркивал эти мысли (о толерантности, открытости и так далее. – Прим. ред.), то, думаю, я бы мобилизовал большинство американцев с тем, чтобы они сплотились вокруг этих идей", – цитирует ТАСС главу Белого дома.

Он подчеркнул, что, по его мнению, большинство граждан США "действительно верят в единство Америки, основанной на толерантности, разнообразии и открытости, полной энергии и динамизма". Себя же Барак Обама, по всей видимости, считает тем, кто способен воплотить эти идеалы в жизнь.

Напомним, республиканец Дональд Трамп одержал победу на выборах президента США, оставив позади выдвинувшуюся от Демократической партии и поддерживаемую нынешним главой Белого дома Хиллари Клинтон. Инаугурация Трампа в качестве 45-го президента США состоится 20 января в Вашингтоне.