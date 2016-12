Коварство Клинтон обернулось против нее

Эксцентричный миллиардер набрал 304 голоса выборщиков против 169, поддержавших Хиллари Клинтон. При этом для победы кандидату в президенты достаточно было набрать 270 голосов, сообщает The New York Times.

Как отмечает издание, американское законодательство не обязывает выборщиков голосовать так же, как большинство населения штата, который они представляют. В связи с этим результаты второго этапа выборов могут оказаться весьма неожиданными.

Именно этой возможностью и хотела воспользоваться Клинтон, которая так и не смогла смириться с победой своего соперника. В итоге после поражения 9 ноября сторонники Демократической партии развернули по всей стране кампанию, агитирующую выборщиков выступить против республиканца. В ход шли телефонные звонки, петиции, обращения, электронные письма.

А в день голосования во многих городах США прошли пикеты и демонстрации. Но все усилия Клинтон были тщетны. Семеро выборщиков оказались "предателями" и проголосовали совсем не так, как их штат. При этом больше всего таких "изменщиков" оказалось среди демократов – пять человек.

"Мы сделали это!" – написал ликующий Трамп у себя в Twitter. Миллиардер поблагодарил своих сторонников, без которых официальная победа была бы невозможна.

We did it! Thank you to all of my great supporters, we just officially won the election (despite all of the distorted and inaccurate media).