Неизвестный мужчина с пакетом муки набросился на французского политика
На дочь Трампа напали в самолете
Инцидент произошел сразу же после того, как Иванка Трамп и ее дети заняли свои места в самолете. Неизвестный подошел к ней и буквально набросился с оскорблениями. При этом основной темой негодования нарушителя порядка стала политическая позиция ее отца.
Неизвестный начал кричать, что Дональд Трамп уничтожает США и поэтому, по его мнению, семейству президента не место среди сограждан на борту одного самолета. Дебошир посчитал, что Иванка и ее дети должны летать на семейном лайнере.
Примечательно, что дочь Трампа не отреагировала на провокацию и не стала вступать в конфликт. Девушка спокойно продолжила рисовать с детьми, а буйного пассажира вывели из самолета, передает TMZ.
Ivanka Verbally Attacked On JetBlue Trip! Man Angry She’s Flying Commercial! https://t.co/IFVgBoHpKk pic.twitter.com/TmyDAoyeJS— POLITICS TOP (@PoliticcssTop) 22 декабря 2016 г.
Отметим, что Иванка Трамп была одним из руководителей предвыборного штаба ее отца Дональда в ходе гонке за кресло президента США. Мультимиллардеру удалось одержать победу с незначительным перевесом над представительницей демократов Хиллари Клинтон несмотря на то, что все социологические опросы предсказывали триумф последней.
После победы Трампа в США в течение нескольких дней вспыхнули акции протеста. Многие были несогласны с итогом выборов, однако никто не смог предоставить весомых аргументов за отмену победы мультимиллиардера.
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