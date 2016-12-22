На дочь Трампа напали в самолете

Дочь избранного президента США Дональда Трампа Иванка подверглась нападению в самолете. Неизвестный набросился на нее на борту лайнера, который готовился к вылету в аэропорту Нью-Йорка.

Инцидент произошел сразу же после того, как Иванка Трамп и ее дети заняли свои места в самолете. Неизвестный подошел к ней и буквально набросился с оскорблениями. При этом основной темой негодования нарушителя порядка стала политическая позиция ее отца.

Неизвестный начал кричать, что Дональд Трамп уничтожает США и поэтому, по его мнению, семейству президента не место среди сограждан на борту одного самолета. Дебошир посчитал, что Иванка и ее дети должны летать на семейном лайнере.

Примечательно, что дочь Трампа не отреагировала на провокацию и не стала вступать в конфликт. Девушка спокойно продолжила рисовать с детьми, а буйного пассажира вывели из самолета, передает TMZ.

Ivanka Verbally Attacked On JetBlue Trip! Man Angry She’s Flying Commercial! https://t.co/IFVgBoHpKk pic.twitter.com/TmyDAoyeJS — POLITICS TOP (@PoliticcssTop) 22 декабря 2016 г.

Отметим, что Иванка Трамп была одним из руководителей предвыборного штаба ее отца Дональда в ходе гонке за кресло президента США. Мультимиллардеру удалось одержать победу с незначительным перевесом над представительницей демократов Хиллари Клинтон несмотря на то, что все социологические опросы предсказывали триумф последней.

После победы Трампа в США в течение нескольких дней вспыхнули акции протеста. Многие были несогласны с итогом выборов, однако никто не смог предоставить весомых аргументов за отмену победы мультимиллиардера.