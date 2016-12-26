Обама уверен в победе на выборах

Барак Обама уверен, что победил бы на выборах президента – если бы имел право претендовать еще на один срок. Уходящий президент США убежден: ему удалось бы мобилизовать большинство американцев.

Демократы в ходе предвыборной кампании проигнорировали целые слои населения. Именно эта их ошибка и привела к победе Дональда Трампа, считает Обама. "Я уверен, что, если бы мог снова баллотироваться, я смог бы мобилизовать большинство американцев. Я общался с людьми со всей страны – даже с теми, кто со мной не согласен. И я знаю, что они поддержали бы направление, в котором мы двигаемся", – заявил президент США в большом интервью CNN.

"Многие люди полагают, что результаты выборов и победа Трампа – это просто фантастика", – сказал Обама.

Ранее Соратник Дональда Трампа, бывший спикер конгресса США Ньют Гингрич заявил, что после инаугурации избранный президент США отменит около 70% указов, подписанных Бараком Обамой. При этом Трамп с помощью "умных юристов" отменит даже те распоряжения предыдущего президента, которые не подлежат пересмотру. Гингрич отметил, что последние указы действующего лидера государства напоминают "отчаянное безумие".

Некоторые решения Барака Обамы Ньют Гингрич объясняет банальной местью уходящего президента своему преемнику. "Он предпринимает серию шагов с целью отвлечь Трампа, заставить его либеральных союзников думать хорошо о демократах и ненавидеть республиканцев", – уверен соратник избранного главы государства.

В частности, на днях Обама издал указ о распределении денежных средств на военные нужды, который предусматривает сотрудничество с Тайванем. Подобный шаг не мог не вызвать протест у Пекина. "Китай решительно выступает против того, что законопроект затрагивает вопросы Тайваня. В этой связи Вашингтону было сделано серьезное представление, мы крайне недовольны подписанием этого документа", – говорится в тексте заявления.



