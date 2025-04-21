Тимур Турлов запускает строительство Freedom Cloud – ключ к цифровому суверенитету Казахстана

В инновационном технопарке "Алатау" началось строительство современного дата-центра Freedom Cloud, реализуемого компанией Freedom Holding Corp. Этот стратегический проект направлен на укрепление цифрового суверенитета Казахстана и привлечение ведущих мировых IT-компаний в страну.

Торжественное открытие проекта собрало представителей высшего руководства: министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслана Мадиева, главу Freedom Holding Corp. Тимура Турлова и заместителя акима Алматы Алишера Абдыкадырова.

Министр Жаслан Мадиев подчеркнул значимость проекта для формирования цифровой инфраструктуры государства. По его словам, современные центры обработки данных не только обеспечат надежную работу информационных систем, но и интегрируют Казахстан в глобальную цифровую экосистему. Это создаст новые возможности для развития IT-рынка и ускорит процессы цифровизации экономики.

Тимур Турлов отметил, что новый дата-центр станет ключевым элементом технологического суверенитета страны. Проект не только привлечет международные IT-компании и создаст рабочие места, но и будет тиражироваться в других регионах Казахстана для удовлетворения растущих потребностей IT-сектора.

Технические параметры дата-центра впечатляют: объект сможет разместить 480 серверных стоек мощностью до 15 кВт каждая. Для сравнения, это эквивалентно работе 7-10 электрочайников или 5-7 игровых компьютеров. Общая IT-мощность центра составит 7,2 МВт, а суммарное энергопотребление достигнет 13 МВт, что сопоставимо с потреблением небольшого города, включая системы охлаждения и поддержки. Проект полностью соответствует международным стандартам надежности и энергоэффективности.

Freedom Cloud станет важным элементом государственной стратегии по локализации цифровых сервисов. Особое значение имеет создание альтернативного маршрута передачи данных между Европой и Китаем через территорию Казахстана, что укрепит позиции страны как цифрового хаба Евразийского региона.

По мнению заместителя акима Алматы Алишера Абдыкадырова, строительство дата-центра символизирует стремление Казахстана к технологическому суверенитету и интеграции в глобальное цифровое пространство. Проект не только привнесет современные технологии и инвестиции, но и станет катализатором развития цифровой экосистемы города.

"Инфраструктура хранения данных становится для государства и бизнеса столь же важной, как транспортная, логистическая или инженерная. Это фундамент, на котором будет строиться экономика будущего", – подчеркнул Тимур Турлов.

Freedom Cloud имеет все предпосылки стать центральным элементом цифровой инфраструктуры Казахстана, открывая новые возможности для бизнеса, государства и международных партнеров. Проект существенно укрепит позиции страны в глобальной технологической конкуренции и заложит основу для устойчивого цифрового развития в будущем.