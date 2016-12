Станет ли Клинтон президентом США

На выборах президента 8 ноября 2016 года республиканец Дональд Трамп набрал 306 голосов выборщиков, кандидат от демократов Хиллари Клинтон заручилась поддержкой 232 выборщиков. Избирательная система в США устроена так, что результат, достигнутый на выборах, должна закрепить коллегия выборщиков. Только после этого избранный президент сможет законно вступить в свои права. Коллегия голосует не собираясь в одном месте – выборщики отдают свои голоса за кандидатов в своих штатах. Бюллетени отправляются в Сенат, государственный архив и местным судьям. Затем, не позднее 6 января Конгресс на совместном заседании двух палат объявляет имя президента США.

В истории Америки были случаи, когда отдельные выборщики голосовали вопреки правилу, что все голоса от определенного штата достаются победителю, но это никогда не влияло на итоги голосования. Тем не менее Конституция страны не препятствует выборщикам нарушать волю избирателей и чисто теоретически Хиллари Клинтон может стать президентом США. Но эксперты говорят, что этот вариант даже не гипотетический, а, скорее, фантастический: за 200 с лишим лет в истории США такого не было.

Профессор Университета Тенесси Андрей Коробков в интервью радио "Звезда" заявил, что на голосовании выборщиков никаких сюрпризов ожидать не стоит. "Сюрпризов никаких не будет. Будет несколько человек, кто, возможно, проголосует против Трампа. У него очень большое преимущество, так что результата это не изменит", – отметил эксперт. Он добавил, что нацеленная против республиканца кампания – это попытка склонить выборщиков голосовать не так, как проголосовали избиратели в их штатах. И она раздражает очень большую часть электората, включая тех, кто не голосовал за Трампа.

Интригу в преддверии нынешнего голосования выборщиков внесла кандидат в президенты США от партии зеленых Джилл Стайн. Она инициировала пересчет голосов в Висконсине, Пенсильвании и Мичигане. В этих штатах разрыв между голосами, поданных за Трампа и Клинтон оказался минимальным, а итоги выборов там противоречили результатам социологических опросов. Дональд Трамп назвал кампанию по пересчету голосов мошенничеством и попыткой отмыть деньги. Интересно, что пересчет голосов в одном из штатов, наоборот, добавил несколько голосов в пользу Трампа, тем самым укрепив его позиции.

"Если бы многие мои сторонники выступали и угрожали людям, как делают сейчас те, кто проиграл выборы, их бы все стали презирать и обзывать по-страшному!" – написал Трамп в своем Twitter.

If my many supporters acted and threatened people like those who lost the election are doing, they would be scorned & called terrible names!