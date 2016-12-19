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Политика

Станет ли Клинтон президентом США

Дональд Трамп и Хиллари Клинтон. Фото: GLOBAL LOOK press/Ron Sachs
Коллегия выборщиков должна объявить в понедельник, 19 декабря результаты президентских выборов в США. Формальная процедура, которая никогда в истории Америки не приводила к смене лидера, одержавшего победу на выборах, в этот раз приковала к себе внимание общественности и журналистов.
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На выборах президента 8 ноября 2016 года республиканец Дональд Трамп набрал 306 голосов выборщиков, кандидат от демократов Хиллари Клинтон заручилась поддержкой 232 выборщиков. Избирательная система в США устроена так, что результат, достигнутый на выборах, должна закрепить коллегия выборщиков. Только после этого избранный президент сможет законно вступить в свои права. Коллегия голосует не собираясь в одном месте –  выборщики отдают свои голоса за кандидатов в своих штатах. Бюллетени отправляются в Сенат, государственный архив и местным судьям. Затем, не позднее 6 января Конгресс на совместном заседании двух палат объявляет имя президента США.

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В истории Америки были случаи, когда отдельные выборщики голосовали вопреки правилу, что все голоса от определенного штата достаются победителю, но это никогда не влияло на итоги голосования. Тем не менее Конституция страны не препятствует выборщикам нарушать волю избирателей и чисто теоретически Хиллари Клинтон может стать президентом США. Но эксперты говорят, что этот вариант даже не гипотетический, а, скорее, фантастический: за 200 с лишим лет в истории США такого не было.

Фото: Анна Павич/Dni.Ru

Профессор Университета Тенесси Андрей Коробков в интервью радио "Звезда" заявил, что на голосовании выборщиков никаких сюрпризов ожидать не стоит. "Сюрпризов никаких не будет. Будет несколько человек, кто, возможно, проголосует против Трампа. У него очень большое преимущество, так что результата это не изменит", – отметил эксперт. Он добавил, что нацеленная против республиканца кампания – это попытка склонить выборщиков голосовать не так, как проголосовали избиратели в их штатах. И она раздражает очень большую часть электората, включая тех, кто не голосовал за Трампа.

Фото: GLOBAL LOOK press/G. Ronald Lopez

Интригу в преддверии нынешнего голосования выборщиков внесла кандидат в президенты США от партии зеленых Джилл Стайн. Она инициировала пересчет голосов в Висконсине, Пенсильвании и Мичигане. В этих штатах разрыв между голосами, поданных за Трампа и Клинтон оказался минимальным, а итоги выборов там противоречили результатам социологических опросов. Дональд Трамп назвал кампанию по пересчету голосов мошенничеством и попыткой отмыть деньги. Интересно, что пересчет голосов в одном из штатов, наоборот, добавил несколько голосов в пользу Трампа, тем самым укрепив его позиции.

"Если бы многие мои сторонники выступали и угрожали людям, как делают сейчас те, кто проиграл выборы, их бы все стали презирать и обзывать по-страшному!" – написал Трамп в своем Twitter.


Тем временем, в коллегии выборщиков объявились шесть смутьянов. Они объявили о том, что 19 декабря проголосуют за Клинтон вопреки тому, что должны были отдать свои голоса за Трампа. Но даже этот демарш несогласных не повлияет на конечный результат.  За все 229 лет существования коллегии было зафиксировано 157 случаев "отступничества" выборщиков, и ни один из них не смог изменить результаты выборов.  К тому же ситуация у Клинтон и Трампа принципиально отличается от прошлых случаев пересчета голосов тем, что разрыв между кандидатами значителен – 74 голоса. Да и сама Хиллари Клинтон итоги выборов не оспаривает, в первую же ночь после выборов она по совету Обамы позвонила Трампу и поздравила его с победой.

Фото: GLOBAL LOOK press/Wang Ying

Однако последствия напряжения, возникшего перед голосованием выборщиков, могут сказаться на политической ситуации в Америке. Нынешняя президентская кампания отличалась не только беспрецедентными яростными нападками кандидатов друг на друга, но и вовлечением в нее государственных институтов. Тут и ФБР со своим расследованием в отношении Клинтон по поводу ее электронной почты и участие в скандале Министерства юстиции и Генерального прокурора. Американское общество оказалось расколото настолько, что протесты недовольных избранием Трампа не стихают до сих пор.

Фото: GLOBAL LOOK press/Ronen Tivony

Накануне, в Международный день мигранта массовые акции протеста прошли в Калифорнии. Участники антитрамповских маршей протеста несли в  руках плакаты с надписями "Добро пожаловать, мигранты" и "Сделаем Америку снова думающей", что прямым образом намекает на лозунг предвыборной кампании Трампа "Сделаем Америку снова великой". Во время своей предвыборной кампании Трамп заявлял, что в первую очередь, вышлет из США порядка 2-3 миллионов нелегальных мигрантов с криминальным прошлым.

В качестве обвинений против Трампа фигурирует не только его отношение к мигрантам, но и то, что его победа на выборах была достигнута благодаря "российскому вмешательству" в выборный процесс посредством хакерских атак на сайты американских институтов. Информацию о якобы имевшем место вмешательстве России предоставили спецслужбы США, однако до сих пор, несмотря на многочисленные требования, конкретные доказательства не были обнародованы.

Фото: GLOBAL LOOK press/Erik Mcgregor

Зато Барак Обама в последние дни своего президентства погрозил Москве пальцем и пообещал ответить на мифические кибератаки. А ведущий политический корреспондент ведущего американского телеканала CNN Джимм Шутто, комментируя угрозы "хромой утки" Обамы, пошел еще дальше – он предложил отомстить России киберударом по ее инфраструктуре и утроить блэкаут в Москве. В свою очередь, победивший на выборах Дональд Трамп называл заявления о какой-либо помощи ему во время избирательной гонки со стороны России смехотворными.

Между тем в Кремле не следят за голосованием выборщиков в США из-за плотного графика президента. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. "Безусловно, когда новости поступят, мы их отфиксируем, – приводит РИА Новости слова Пескова. Также Москва никак не контактирует с командой избранного президента США Дональда Трампа, добавил пресс-секретарь.

Автор: Александр Пельт19 декабря 2016, 17:49
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