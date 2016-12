Трамп ответил на нападки Обамы

Избранный президент США Дональд Трамп ответил на недавние заявления супруги действующего лидера страны Барака Обамы Мишель о "безнадежности" государства после победы республиканца на выборах. Трамп сказал, что надежда есть, а первая леди, возможно, "не так выразилась".

Дональд Трамп в корне не согласен с высказываниями Мишль Обамы. Он полагает, что надежда у США после его победы на выборах есть, и большая. "У нас есть большие надежды и потенциал. У этой страны есть как никогда большие перспективы. Прекрасно жить в эту пору чудесную. Сценарий еще не написан", – цитирует избранного президента издание The Hill. С такой речью Трамп выступил в штате Алабама в рамках USA Thank You Tour.

Республиканец добавил, что супруга уходящего президента, возможно, "не так выразилась и хотела сказать нечто иное". А также, что супруги Обама были очень любезны с ним во время приема в Белом доме.

Ранее Мишель Обама в последнем интервью в качестве первой леди заявила, что у нее больше нет надежды на светлое будущее США. "Сейчас мы чувствуем, что такое не иметь надежды. А надежда необходима" – сказала она на телеканале CBS. По словам первой леди, эту самую надежду давал гражданам на протяжении своего правления ее супруг.

Напомним, инаугурация избранного президента США Дональда Трампа состоится 20 января 2017 года. На выборах, прошедших 8 ноября республиканец набрал 306 голосов выборщиков из необходимых 270.