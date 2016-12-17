Обама напоследок набросился на Россию

Уходящий президент США Барак Обама назвал Россию "слабой страной", которая производит только нефть, газ и оружие. Об этом он заявил на одной из своих последних пресс-конференций на посту лидера страны.

Обама заявил, что Россия "меньше и слабее", чем США. "Их (российская – прим.ред.) экономика не производит ничего, что хотели бы купить (другие страны), кроме нефти, газа и оружия", – цитирует речь Обамы в Вашингтоне РИА Новости. При этом еще в ноябре лидер говорил, что Россия – важная страна, военная супердержава, у которой есть большое влияние в мире.

Между тем, супруга уходящего президента, Мишель Обама высказалась относительно новоизбранного президента Дональда Трампа. В своем последнем интервью в качестве первой леди она заявила, что у нее больше нет надежды на светлое будущее США. "Сейчас мы чувствуем, что такое не иметь надежды. А надежда необходима" – сказала Обама на телеканале CBS. По словам первой леди, эту самую надежду давал на протяжении своего правления ее супруг.

Напомним, инаугурация избранного президента США Дональда Трампа состоится 20 января 2017 года. На выборах, прошедших 8 ноября республиканец набрал 306 голосов выборщиков из необходимых 270.