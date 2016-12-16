Трамп прислал в Москву гонца ради отмены санкций

Советник Дональда Трампа во время его избирательной компании и бывший конгрессмен от Джорджии Джек Кингстон выступил за возможную отмену санкций против России. Этот вопрос он обсудил в том числе во время встречи в столице с представителями отечественного и американского бизнеса.

Бывший советник Дональда Трампа не проводил в столице встреч с официальными лицами государства. При этом на встрече с бизнесменами он заявил, что "санкции не будут чем-то важным для администрации" избранного президента.

"Трамп может пересмотреть вопрос санкций против России. Он не обязан следовать внешнеполитическому курсу Обамы. Достигнут ли желаемый результат нынешней политики?" – заявил NPR находившийся в Москве Кингстон.

По его словам, результаты ограничительных мер против России были "в лучшем случае смешанными". "Санкции были приняты уже много времени назад. Новой администрации пришло время оживиться", – рассказал политик.

Также он отметил, что в условиях американского бизнеса в России на 50 миллиардов долларов необходимо наладить отношения с Кремлем. По словам Кингстона, Соединенным Штатам необходимо сотрудничать с "крупнейшими экономиками мира".

Ранее Дональд Трамп заявил, что он намерен назначить госсекретарем Соединенных Штатов главу нефтяной компании Exxon Mobil Рекса Тиллерсона. Против его назначения неоднократно высказывались даже члены Республиканской партии.