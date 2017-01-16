Жилой дом в Химках затопило нечистотами

Жилой дом на Ленинградской улице в Химках оказался буквально затоплен нечистотами в результате прорыва канализации. Грязные потоки по лестничным пролетам добрались до квартир. Инцидент заснял на камеру очевидец. Запись опубликовал портал Life.ru. Сообщается, что в подъезде перестали работать лифты, поскольку туда попала вода.