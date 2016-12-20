Самолет с Пореченковым и Грачевским экстренно сел в Воркуте из-за крушения Ил-18

Самолет, на борту которого находились Михаил Пореченков, Борис Грачевский, Виктория Тарасова, Александр Иншаков и другие известные российские артисты, а также олимпийские чемпионы и журналисты, экстренно сел на военном аэродроме в поселке Советский в Воркуте, передает "Комиинформ". Решение было принято в связи с тем, что аэропорт пункта назначения не смог принять лайнер.

"У нас сегодня минус 40 градусов. Артисты наши в шоке от морозов и ждут северного сияния. Борис Грачевский, как выяснилось, уже бывал в Воркуте и с удовольствием рассказывал коллегам о том, как спускался в шахту и пробовал оленину. Михаил Пореченков очень простой в общении человек, сразу всех обнял. Решил выяснить, как долго сможет выдержать воркутинский мороз. Замерз через 40 минут", – рассказала о пребывании артистов в городе руководитель управления культуры Воркуты Ольга Павелко.

Прибытие артистов состоялось в рамках проекта Минобороны России "Кинодесант в Арктической зоне". После показа фильма "Елки-5" они выступят с творческим вечером. Изначально артисты летели в поселок Тикси, однако из-за крушения Ил-18 планы пришлось изменить.