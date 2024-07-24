В бывшей промзоне "ЗИЛ" введен в эксплуатацию новый музейно-выставочный центр

Объект культуры рассчитан на то, чтобы его ежедневно посещали более 1,5 тысяч гостей.

Всего два с половиной года потребовалось на строительство музейно-выстовочного центра «Коллекция» на территории бывшей промзоны «ЗИЛ». Шестиэтажное здание имеет подземный уровень. Объект расположен по адресу: Даниловский район, бульвар Братьев Весниных, дом 3. Об этом сообщает столичный комитет государственного строительного надзора.

«Здание представляет собой стеклянно-медный куб с высокими трапециевидными оконными проемами. Объект культуры сможет принимать более 1,5 тысяч посетителей одновременно. Здесь организуют постоянные экспозиции и будут проводить выставки живописи, графики и скульптуры», – уточнили в ведомстве.

Работы на объекте стартовали в конце 2021 года. На протяжении всего строительного цикла музей находился под надзором комитета.

«За этот период было проведено 11 выездных проверок, из них пять – с участием подведомственного Центра экспертиз. В настоящее время все работы на объекте завершены, прошла итоговая проверка, и новое учреждение культуры введено в эксплуатацию», – подчеркнули в Мосгосстройнадзоре.

Планируется, что музейно-выставочный комплекс станет новой точкой притяжения в новом районе. Общая площадь объекта составляет 13,8 тысяч квадратных метров. На первом этаже располагается демонстрационный зал с билетным кассами, зона гардероба, конференц-зал на 85 человек, а также ресторан с летней верандой. Этажи выше занимают выставочные пространства. На подземном уровне находятся помещения подготовки экспонатов, собственной фотолаборатории, запасники и акклиматизационные залы для защиты произведений искусства от резких перепадов температур и влажности.

На прилегающей территории обустроены автомобильный паркинг на 16 машино-мест для маломобильных групп населения и велодорожка. После ввода в эксплуатацию музейно-выставочный центр «Коллекция» вошел в общий культурный кластер жилого комплекса. До конца текущего года музейно-выставочный центр откроет свои двери для посетителей.