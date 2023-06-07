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Среда 7 июня

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На станции метро "Корниловская" началась архитектурная отделка

На станции метро "Корниловская" началась архитектурная отделка
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Также стартовали работы по возведению двух вестибюлей будущей станции.

На платформе станции завершается кирпичная кладка стен. Строители начали монтаж подсистем навесного потолка и путевых стен для установки металлических панелей, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

На станции устанавливают системы вентиляции. В подземном вестибюле продолжается монтаж гидроизоляции, идет шпатлевание стен, устройство кровли. Готовится витражное остекление павильона, через который пассажиры будут выходить на Калужское шоссе.

Генеральный директор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов отметил, что наземный вестибюль строится в форме лепестка. Стены сооружения будут поддерживаться колоннами с разным шагом, уточнил он.

"Корниловская" является частью строящейся Троицкой линии. Станция расположится в Новомосковском административном округе на пересечении Калужского шоссе и улицы Адмирала Корнилова.

Троицкая линия протянется на 40 километров и соединит Троицкий и Новомосковский округа с Московским центральным кольцом. В старых границах города ветка пройдет через Южный и Юго-Западный округа.

Пассажиропоток новых станций составит около 100 тысяч человек. Около будущей линии проживает миллион человек, еще несколько сотен тысяч работают и учатся в этих районах.

Строительство первого участка Троицкой линии завершится в 2024 году, сообщил ранее мэр Москвы Сергей Собянин.25-километровый участок с 11 станциями пройдет от "ЗИЛа" до "Коммунарки".

Также развивается инфраструктура рядом с будущей линией. Так, возле станции "Мамыри" в 2024 году построят многоуровневую развязку. Улучшится транспортная ситуация в поселениях Мосрентген и Сосенское.

Кроме того, в 2024 году на Сокольнической линии метро появится станция "Потапово". Она улучшит транспортное обслуживание жителей района Южное Бутово и поселений Новомосковского округа.

С 2010 года сеть Московского метрополитена увеличилась в 1,5 раза. В 2023 году полностью запущено движение по Большой кольцевой линии, построены новые тоннели на участке Замоскворецкой линии между станциями "Автозаводская" и "Орехово".

7 июня 2023, 17:53
Изображение: Mos.ru
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