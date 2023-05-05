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Центр спорта и досуга "Атлант" получил от города дополнительные помещения

Центр спорта и досуга "Атлант" получил от города дополнительные помещения
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Объекты расположены на улице Паустовского.

Власти Москвы активно занимаются подбором и предоставлением досуговым центрам помещений для работы с населением. Так город по просьбе префектуры Юго-Западного административного округа передал центру спорта и досуга "Атлант" новые объекты в районе Ясенево.

В двух помещениях общей площадью более 215 квадратных метров можно будет проводить собрания и концерты, а также занятия по вышивке, рисованию, театральному мастерству и иным видам творческого развития детей. Как отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, новые объекты расположены на улице Паустовского.

"Город ведет планомерную работу по подбору и предоставлению досуговым центрам дополнительных помещений для работы с населением. Так, по просьбе префектуры Юго-Западного административного округа центру спорта и досуга “Атлант” предоставлено два дополнительных помещения общей площадью 215,5 квадратного метра в доме 2/34 на улице Паустовского", – уточнил чиновник.

Спортивные секции и досуговые кружки в центре "Атлант" посещают москвичи разных возрастов, преимущественно проживающие на территории ЮЗАО.Ранее столичные власти уже уже передали организации в том же доме помещения площадью почти 378 квадратных метра.

Новые объекты, по словам директора центра спорта и досуга "Атлант" Алексея Белоедова, пригодны для работы, однако нуждаются в незначительном косметическом ремонте, который можно провести без остановки рабочего процесса.

"В актовом зале будут проходить занятия театрального кружка, концерты и собрания. Во втором помещении планируем организовать работу кружков рисования, вышивки, а также творческого развития детей", — подчеркнул директор организации.

Ранее "Дни.ру" сообщали, что на северо-западе Москвы отремонтировали помещение для организации ветеранов. При этом специалисты учли пожелания посетителей при проектировании объекта.

В частности, в новом здании оборудовали зал для мероприятий, заменили инженерные коммуникации и провели отделочные работы. Теперь в комфортном помещении площадью 85 квадратных метров смогут разместиться районные организации Совета ветеранов труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов СЗАО.

5 мая 2023, 14:35
Фото Ю. Иванко. Mos.ru
Официальный сайт Мэра Москвы✓ Надежный источник

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