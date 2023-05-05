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Здание галереи "На Шаболовке" ждет реставрация

Здание галереи "На Шаболовке" ждет реставрация
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Специалисты оборудуют приспособления для маломобильных посетителей, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Здание галереи построено в 1928 году. Это объект культурного наследия регионального значения. Там проходят выставки, лекции, мастер-классы и другие события культурной жизни столицы.

В галерее планируется провести ремонтно-реставрационные работы. Здание приспособят под современное использование и сделают удобнее для маломобильных граждан.

"В частности, в помещениях на первом этаже обновят отделку, заменят перегородки и двери", – сказал Бочкарев.

Специалисты восстановят исторические элементы здания: цоколь из глиняного кирпича, деревянные окна, сообщила председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева. По ее словам, реставраторы обновят ступени, металлическое ограждение, декоративные решетки на фасаде.

Также специалисты проведет модернизацию водоснабжения, систем отопления и вентиляции здания. Ремонт ждет кровлю и входные группы. Планируется подготовить места для новой вывески галереи.

Московская программа реставрации объектов культурного наследия – одна из крупнейших в мире. За 12 лет в городе привели в порядок свыше двух тысяч памятников. Количество объектов в неудовлетворительном состоянии сократилось в 7,4 раза – с 1325 до 180.

В 2022 году отреставрировано 200 памятников. В 2023-м году планируется привести в порядок примерно столько же.

В настоящее время работы ведутся на 561 объекте. Так, в марте 2023 года началась реставрация Дворца пионеров на Воробьевых горах. За 60 лет комплекс ни разу не ремонтировался комплексно.

Дворцу пионеров вернут исторический облик и приспособят под современное использование. Специалисты восстановят декоры фасадов, приведут в порядок цоколи из натурального камня.

До 31 мая в Москве пройдут Дни исторического наследия. Мэр столицы Сергей Собянин пригласил горожан познакомиться с уникальными восстановленными памятниками архитектуры.

У москвичей и гостей города есть возможность побывать в более чем 50 памятниках: главном доме усадьбы Сумарокова, особняке Новиковых – Свешниковой, на колокольне Высоко-Петровского монастыря, в Литературном институте, в здании Театра на Бронной и других исторических объектах.

5 мая 2023, 16:07
Фото: Е. Самарин, Mos.ru
Mos.ru✓ Надежный источник

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