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Среда 3 мая

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Москвичи выберут название для площади в Хорошево-Мневниках

Москвичи выберут название для площади в Хорошево-Мневниках
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На портале "Активный гражданин" проходит второй этап голосования по выбору названия для площади в районе Хорошево-Мневники.

Первый этап завершился в декабре 2022 года. Пользователи портала высказали свои предложения. Администрация "Активного гражданина" выбрала самые популярные и интересные инициативы и представила их горожанам.

Площадь расположена на пересечении Московского центрального кольца (МЦК), улиц Маршала Бирюзова и Берзарина. На первом этапе одним из самых популярных вариантов было название в честь Маршала Советского Союза, Героя СССР, министра обороны страны Дмитрия Устинова. Также горожанам понравились варианты площадь Речкалова и Хорошевская площадь.

Еще одно голосование проходит по скверу в Пресненском районе. Пользователи "Активного гражданина" выбирают название для этой локации.

На выбор москвичей предложено несколько вариантов. Один из них предполагает назвать площадь в честь национального героя Алжира, ученого и поэта Абд аль-Кадира. Через дорогу от сквера расположен Институт Африки Российской академии наук.

Портал "Активный гражданин" работает с 2014 года. За девять лет к нему присоединились свыше шести миллионов человек, состоялось почти шесть тысяч голосований. Власти Москвы реализуют инициативы, поддержанные большинством пользователей.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал о новых проектах благоустройства, которые реализуются по инициативе горожан. На месте заросшего труда рядом с рекой Таракановка появится зона отдыха с лавочками, спортплощадкой и современными энергосберегающими фонарями.

В Восточном районе благоустроят часть Главной улицы. Там создадут комфортное пространство с местами тихого отдыха, детскими площадками и зонами для воркаута.

На территории Молжаниновского района у пруда на 2-й Подрезковской улице сделают благоустроенное пространство. В Преображенском в порядок приведут участок у общественного центра "Янтарь".

В Москве создается самый большой по протяженности парк Европы – "Яуза". В апреле стартовали работы вдоль улиц Сухонская и Олонецкого проезда, запланировано благоустройство на участках вдоль улицы Сельскохозяйственная. Создание парка завершится в 2026 году.

В текущем году пройдет благоустройство 16 прудов-регуляторов в районе Марьино. Там организуют зоны тихого отдыха, обустроят маршруты вдоль воды. Проект согласовали с местными жителями.

3 мая 2023, 16:41
Фото: Mos.ru
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