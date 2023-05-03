Москвичи выберут название для площади в Хорошево-Мневниках

На портале "Активный гражданин" проходит второй этап голосования по выбору названия для площади в районе Хорошево-Мневники.



Первый этап завершился в декабре 2022 года. Пользователи портала высказали свои предложения. Администрация "Активного гражданина" выбрала самые популярные и интересные инициативы и представила их горожанам.

Площадь расположена на пересечении Московского центрального кольца (МЦК), улиц Маршала Бирюзова и Берзарина. На первом этапе одним из самых популярных вариантов было название в честь Маршала Советского Союза, Героя СССР, министра обороны страны Дмитрия Устинова. Также горожанам понравились варианты площадь Речкалова и Хорошевская площадь.

Еще одно голосование проходит по скверу в Пресненском районе. Пользователи "Активного гражданина" выбирают название для этой локации.

На выбор москвичей предложено несколько вариантов. Один из них предполагает назвать площадь в честь национального героя Алжира, ученого и поэта Абд аль-Кадира. Через дорогу от сквера расположен Институт Африки Российской академии наук.

Портал "Активный гражданин" работает с 2014 года. За девять лет к нему присоединились свыше шести миллионов человек, состоялось почти шесть тысяч голосований. Власти Москвы реализуют инициативы, поддержанные большинством пользователей.

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