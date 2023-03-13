Собянин рассказал о планах благоустройства Цветного бульвара

Главное из мира шоу-бизнеса: проект "На днях" Тесты Подробности состояния Костомарова Игры Сонник

Топ новостей недели

"Мозг быстро отмирает": Найденную в снегу без признаков жизни Волочкову отправили в больницу "Молю бога каждый день": Брухунова отказалась от ребенка после разрыва с Петросяном "Срыв": жена еле живого Костомарова подала сигнал "Выверено все": Заявлено о разводе Татьяны Навки

Лента новостей

Понедельник 13 марта

11:00Самые закредитованные регионы России – рейтинг 10:40Модные провалы "Оскара-2023": Кто пришел в поношенной одежде, а кто слился с ковровой дорожкой? 10:20"Похож на гомосексуалиста": Пугачевой открыли глаза на смазливого Галкина* 10:00"Умер": страшная новость на странице пропавшего Шифрина убила поклонников 09:40"Говорит о детях": стали известны планы Киркорова на новую пассию 09:20Дом нападающего "Ливерпуля" Салаха ограбили за рубежом 09:00"Неизлечимое заболевание": как таскающийся по врачам Билан борется с ВИЧ 08:40Тест: отгадайте фильм с Яковлевой по цитате 08:20Почему дешевая пластика должна насторожить 08:00На какие заболевания может указывать боль в заднем проходе? 06:27Как правильно выбрать книгу для ребенка, чтобы чтение было нескучным 02:41Какие операции не нужны никому? 00:02День святого Василия Исповедника: какой праздник отмечают 13 марта 22:09Тест: Отгадайте комедию Гайдая по кошке 20:15Овощное соте от Валерия Меладзе: рецепт на ура 18:58"Очень мне себя жалко": тяжелобольная Гузеева с отказавшим органом успела попрощаться 18:21"Он справится": будущее калеки Костомарова решили Высшие силы 17:48Пережившая роды дочь Толкалиной кричит на камеру с голыми сосками: Нет молока уже давно 17:45Орущий от любви Киркоров выдал пассию на фоне жарких совокуплений: Крепко 17:04"Это волшебство": Безрукова нашла счастье с мужчиной на 11 лет моложе 15:57"С Наташей лучше": Королева увела Николаева у жены с высоко поднятой головой 15:22"Принцесса бодун": проснувшаяся без платья Волочкова похвасталась проведенной ночью 14:29"С перекошенным ртом от обиды": утонувшая в ненависти жена Газманова выбрала развод 14:18"Я стала мамой": обрюхаченная вне брака малышка из Ворониных предъявила новорожденный плод 13:12Хорошо берет: румяную Цымбалюк-Романовскую сняли за утехами с мужским прибором 12:54"Самое важное": сделавший обрезание 77-летний Петросян показал головку 12:40"Я и не мечтал": плюнувший на Валерию Пригожин закрутил роман с молоденькой красоткой 11:50"Это мое дитя": спустя 4 года после похорон Началовой объявилась ее другая законная мать 11:38Слезы и море цветов: 46-летний Басков отмучился перед ножом хирурга 08:26Баня: полезно или нет? Отвечает эксперт 06:15Каким должен быть творческий человек, чтобы добиться успеха и признания? 04:47Муравьиная доблесть: насекомые спасли сородичей от коварного паука (видео) 02:58Косит одна болезнь: Какая основная причина гибели россиян 00:01День святителя Григория Паламы: какой праздник отмечается 12 марта 22:27"Новый Мессия": певец SHAMAN взвалил на свои плечи особую функцию 20:10"Мама умрет": Ребенка неизлечимо больной Тодоренко спасает психолог 19:30Утяшева не находит себе места из-за жуткой трагедии: Перещелкивает очень 18:30Николаев откровенно об интрижке с 82-летней Светличной: Любит симпатичных парней 17:50"Успехов ему": Кудрявцева стряхнула молодого мужа-бездельника со своей шеи 17:20"Не дай бог рядом с собой его иметь": опозорившаяся Королева высмеяла Тарзана после расставания 17:00"Пожизненное": стало известно о будущем психопата из Московского метро 16:50"Ужасно": Орбакайте осталась без копейки после бегства Пугачевой 16:30Черным по белому мрамору: Надпись на могильной плите у Заворотнюк вызвала шок 15:40Еле унесла ноги: жена Гуфа оказалась под капельницей после его дебоша 12:00"Полный отказ": над пережившим ампутацию Костомаровым нависла новая опасность 11:00Попутала берега: совершившую страшную ошибку хамку Долину закатали в асфальт 08:12Переезд в Израиль, смерть зависимой жены, долгожданный сын: непростая судьба актера Сафонова 06:17Жизнь в палатке, трое детей, отказ от еды: что стало со звездой сериала "Две судьбы" Кулаковым 04:39Феномен дня: россиянки массово продают полученные на 8 Марта подарки 02:08Средний срок ипотеки вырастет до 27 лет
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Собянин рассказал о планах благоустройства Цветного бульвара

55

Основные работы пройдут рядом с Цирком Никулина и на площади перед выходом со станции метро "Цветной бульвар".

Планируется привести в порядок пешеходные тротуары вдоль домов и проезжую часть. Об этом в своем блоге рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

В более удобное место перенесут общественные туалеты, которые располагаются прямо у выхода из метро. Планируется обновить покрытие пешеходной зоны, разбить газон и установить новые лавочки, уточнил мэр.

Специалисты комплекса городского хозяйства проложат дополнительные водосточные сети. Это нужно, чтобы избежать подтопления бульвара грунтовыми водами.

Для улучшения внешнего вида Цветного бульвара планируется убрать под землю паутины проводов. Новые зеленые насаждения и энергосберегающие уличные фонари создадут дополнительное ощущение комфорта.

"В результате Цветной бульвар вновь предстанет во всей своей красе", – подчеркнул Собянин.

На прошлой неделе градоначальник сообщил о предстоящем благоустройстве 13 улиц и переулков в районе МГТУ имени Баумана. Работы пройдут по обеим берегам Яузы. Планируется создать комфортные пространства для пешеходов, установить новые пассажирские остановки, благоустроить сквер рядом со школой имени Пушкина.

13 марта 2023, 10:40
Изображение: Mos.ru
Блог Сергея Собянина✓ Надежный источник

По теме

В районе МГТУ имени Баумана благоустроят 13 улиц и переулков – Собянин

Сергей Семенович Собянин

Сергей Семенович Собянин мэр Москвы

День святого Василия Исповедника: какой праздник отмечают 13 марта

Ребенка в этот день топтали овцы.

День святителя Григория Паламы: какой праздник отмечается 12 марта

Святитель Григорий Палама был великим праведником.

"Пожизненное": стало известно о будущем психопата из Московского метро

Владимир Кизик столкнул подростка под поезд в метро Москвы.

Феномен дня: россиянки массово продают полученные на 8 Марта подарки

Родительская суббота: что важно успеть сделать 11 марта

В Родительскую субботу важно сходить в храм.

Выбор читателей

12/03Вск"Он справится": будущее калеки Костомарова решили Высшие силы 12/03ВскОрущий от любви Киркоров выдал пассию на фоне жарких совокуплений: Крепко 12/03ВскХорошо берет: румяную Цымбалюк-Романовскую сняли за утехами с мужским прибором 11/03Сбт"Успехов ему": Кудрявцева стряхнула молодого мужа-бездельника со своей шеи 12/03Вск"Принцесса бодун": проснувшаяся без платья Волочкова похвасталась проведенной ночью 11/03Сбт"Полный отказ": над пережившим ампутацию Костомаровым нависла новая опасность