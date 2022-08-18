Москвичи предложили проводить на ВДНХ экскурсии по фонтанам и местам киносъемок

Новый ведущий шоу "Голос" Барановская показала детей Звездные рецепты Гороскоп

Топ новостей недели

"Ничтожество": Семья вышвырнула Галкина из дома после связи с молодухой на стороне
Растянувшаяся до предела Волочкова показала лишнее
Арест с конфискацией имущества: 45-летнего мужа Пугачевой отправили за решетку
"Дворец": Бросившая мужа Собчак показала подаренные хахалем хоромы
партнеры
Четверг
18 августа
Лента новостей
16:51
"Можно выдать за дизайнерский узор": стриптизер Тарзан о подсохших разводах мочи и кала на штанах
16:50
Начала душить: Вскрылась сенсационная информация о драке Джоли и Питта
16:46
Как открыть бизнес с 1000 рублей в кармане?
15:43
"Не захоронен на Троекуровском кладбище": Сделано экстренное заявление об убитом инфарктом Шатунове
15:31
Квартиру площадью в семь квадратов выставили на продажу в Москве
14:41
Белый как смерть: неизлечимо больной сын Орбакайте скорчился в гримасе ужаса
14:13
Жил с женщиной на 15 лет старше и до сих пор не женился: что случилось с сыном Сябитовой
13:40
Подмосковные врачи спасли пациентку с иголкой в желудке
13:35
"Транс какой-то": лишившаяся груди Гагарина довела народ до рвоты
12:43
Как у коня: журналиста-красавчика Сорокина засняли без трусов на нудистском пляже
12:34
Снова вместе? Николаев и Королева повторили судьбу Бена Аффлека и Джей Ло
12:05
Запах гари и дым: Москву накрыл смог
11:34
Ляпнула и жалеет: Крок высмеял недоучку Хаматову за поспешное решение
10:47
"Кто проиграл, тот глотает": Волочкова и Джигурда смачно дали друг другу в рот
10:27
В окружении прислуги: Сташенко о шикарной жизни 82-летнего Виторгана в огромном особняке
10:17
"Курит в сторонке": развязная Азиза побила упустившую последний поезд хуторянку Ротару
09:36
"Рытвины застарелого целлюлита": Сверкнувшую рыхлым задом Лолиту оплевали
09:25
Какое жилье можно купить в Москве за 3 млн
08:49
"Хотела дать": 55-летняя Литвинова озаботилась подготовкой дырочки к ночи
08:39
Растоптанный дочерью Машков впервые высказался о конфликте в семье
08:32
"Родила копеечку!": певица Монеточка впервые стала мамой
06:51
"Я уверенная в себе женщина": Оставшаяся без мужа Орлова проснулась в постели не одна
04:32
Стервятник сел на парапланериста на высоте более 30 метров (видео)
02:33
Раскрыт секрет красоты 66-летней Долиной: Восстанавливает любовь
00:14
День Евстигнея Житника: Что нельзя делать 18 августа
21:43
Пьяные пассажиры устроили дебош на борту летевшего в Хабаровск самолета
20:51
В Дзержинском на карьере утонул подросток
19:57
В Иркутской области самолет экстренно приземлился из-за поломки крыла
19:21
Орущую националистические лозунги мать Королевой погнали взашей: С такими надо жестко
18:29
Любитель потных самцов Цискаридзе признался в чувствах к мужчине: Никогда не забуду
17:40
Появились первые кадры прекрасной свадьбы Зары и Манучарова
17:31
Оголившаяся Глюкоза довела народ до экстаза: Грудь вывалилась
17:11
Жара сделала свое дело: превратившегося в старца Васильева из "Модного приговора" опознали по брошке
17:06
Потерял двоих детей и ушел от жены к молодой актрисе: что стало со знаменитым Галкиным
17:03
В Краснодарском крае при ДТП погибли 5 человек
16:24
"Послендние грани скотства": Вскрылось подлое нутро вылизывающего пятки Западу Галкина
16:21
"Если не с бабой, за измену не считается": близкий человек махнул рукой на Пугачеву
15:44
"Дефицит лекарств": Застрявшей в Израиле Пугачевой требуется помощь
14:50
"Наша семья растет": сияющая Валерия показала новорожденного малыша
14:43
Пропихнули: Любовница Нагиева готовится отжать шоу у нашкодившего Урганта
14:30
Единственная! Бывший муж Бородиной приполз на коленях к бросившей его возлюбленной
14:04
Бросила семью ради женатого и не общалась с сыном 17 лет: печальная судьба Евгении Ханаевой
14:02
В подмосковных Люберцах поймали обманывающих пенсионеров лжегазовщиков
13:57
Кончит как Джексон: спящую в барокамере Пугачеву обрекли на муки
13:55
"Каждый день": Безутешная тетка Седокова удерживает неверного мужика оральными ласками
13:17
Впервые с начала весны в России за день выявили больше 33 тысяч случаев ковида
13:13
"Иди пой": Галкин предложил пенсионерке-жене вернуться на сцену для пополнения семейного бюджета
13:07
"Забрал всех": Едва не угробившую химозой ребенка нерадивую Тодоренко лишили двух сыновей
13:01
Машину развернуло и распластало по дороге: кадры страшного ДТП
12:51
Официант московского кафе изнасиловал коллегу на рабочем месте
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Появились первые кадры прекрасной свадьбы Зары и Манучарова
"Навалял четверых по лавкам": готовящегося к разводу Тарасова уличили в подлой лжи
В окружении прислуги: Сташенко о шикарной жизни 82-летнего Виторгана в огромном особняке
Пропихнули: Любовница Нагиева готовится отжать шоу у нашкодившего Урганта
"Послендние грани скотства": Вскрылось подлое нутро вылизывающего пятки Западу Галкина
"Кто проиграл, тот глотает": Волочкова и Джигурда смачно дали друг другу в рот
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Мой район
Москвичи предложили проводить на ВДНХ экскурсии по фонтанам и местам киносъемок

Москвичи предложили проводить на ВДНХ экскурсии по фонтанам и местам киносъемок

Было получено более 1,6 тысячи предложений по развитию выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ).
прочитано 133 раза

ВДНХ за последние годы преобразилась, благодаря комплексной реставрации. Сегодня это место является одним из самых любимых у гуляющих по городу москвичей и гостей. Дальнейшее развитие выставки определяли жители в рамках специального проекта на платформе "Город идей". В нем приняли участие более 18 тысяч человек.

ПО ТЕМЕ

В Москве пройдет викторина ко дню рождения центров госуслуг "Мои документы"

На ВДНХ появился экомаршрут с животными редких видов

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что было получено свыше 1,6 тысячи идей дальнейшего развития ВДНХ. Эксперты и сами горожане выбрали самые интересные. Например, некоторые предложили создать прогулочный маршрут по местам съемок известных фильмов, другие – мобильное приложение, в котором будет храниться вся информация о выставке, а кто-то – сделать онлайн-альбом с фотографиями и историями посетителей.

Тема "ВДНХ развлекательная" оказалась самой популярной на этапе "Предлагай". Было принято и около 680 идей. На 150 предложений меньше было в категории "ВДНХ сервисная". По теме "ВДНХ спортивная" поступило порядка 400 идей. По мнению москвичей, волонтеров можно было бы привлекать к озеленению территории, проведению экскурсий по фонтанам.

В тематических обсуждениях проекта его участники оставили более двух тысяч комментариев. Тема "ВДНХ парковая" – самая актуальная, как оказалось. Было получено по ней 810 комментариев. Значительно меньше отзывов было по теме "ВДНХ гастрономическая" – 662, и еще меньше в направлении "День развлечений на ВДНХ".

Когда начался этап "Оценивай", москвичи оставили свыше 57 тысяч оценок. Самые популярные идеи, согласно итогам голосования, в будущем реализуют.

Развитие ВДНХ – 40-й проект на платформе "Город идей", которая была запущена в 2014-м. На ней жители Москвы высказывают свое мнение, делятся идеями насчет улучшения жизни в столице. Платформа развивается благодаря ГКУ "Новые технологии управления" и московскому департаменту информационных технологий.

Ранее сообщалось о том, что на ВДНХ отреставрировали 26 объектов культурного наследия за последние восемь лет, сейчас восстанавливается 10 павильонов. Подробно о том писали "Дни.ру".

КАКИЕ КВАРТИРЫ НЕЛЬЗЯ БРАТЬ В ИПОТЕКУ

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 18 августа 2022, 16:19 Источник: Официальный сайт Мэра Москвы ✓ Надежный источник

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Курит в сторонке": развязная Азиза побила упустившую последний поезд хуторянку Ротару

Карьере конец
Шоу-бизнес

"Хотела дать": 55-летняя Литвинова озаботилась подготовкой дырочки к ночи

Какая шалунья!
Шоу-бизнес

Ляпнула и жалеет: Крок высмеял недоучку Хаматову за поспешное решение

Актрису оплевали
Шоу-бизнес

Снова вместе? Николаев и Королева повторили судьбу Бена Аффлека и Джей Ло

Композитор требует вдохновения

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 8 по 14 августа 2022 года
Гороскоп на неделю с 1 по 7 августа 2022 года
Гороскоп на неделю с 25 по 31 июля 2022 года
Гороскоп на неделю с 18 по 24 июля 2022 года

Здоровье

Впервые с начала весны в России за день выявили больше 33 тысяч случаев ковида
В России за день число госпитализаций с ковидом выросло на 115%
В России нашли новый штамм коронавируса "дельтакрон"
Будьте готовы! Озвучены сроки новой волны ковида в России

Спорт

"Господи, помоги!": Горькая потеря довела убитую горем Тутберидзе до отчаяния
"Рак мозга": почему Медведева поставила спортивную карьеру на паузу
"Нет ни совести, ни чести": укатившая в США Тутберидзе взорвалась из-за наглой лжи
Впервые стала мамой: 35-летнюю Шарапову поздравляют с прибавлением

Регионы

Подмосковные врачи спасли пациентку с иголкой в желудке
Пьяные пассажиры устроили дебош на борту летевшего в Хабаровск самолета
В Дзержинском на карьере утонул подросток
В Иркутской области самолет экстренно приземлился из-за поломки крыла
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+