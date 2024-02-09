Телефон быстро разряжается: пять эффективных способов решения проблемы

Смартфон – та вещь, без которой сложно представить современного человека. Рассказываем, как не остаться без связи.

Один из самых больших страхов человека сейчас – отсутствие связи. подобное может произойти из-за быстрой разрядки батареи гаджета. В чем же могут быть причины и как справиться с неприятной проблемой? Способы решения подсказывает женский журнал "Клео.ру".

1. Приложения

Зачастую пользователи не закрывают. а сворачивают приложения. Программы продолжают работать в фоновом режиме, "съедая" заряд батареи. Необходимо приучить себя закрывать приложения после окончания использования.

2. Яркость

Слишком высокая яркость экрана быстрее разряжает батарейку. Оптимальным вариантом будет установка интеллектуальной настройки параметра.

3. Подключения

ЕслиWi-Fi, Bluetooth постоянно включены, то время работы батареи сокращается в разы. рекомендуется использовать режим экономии, встроенной в телефон или же останавливать неиспользуемые подключения.

4. Батарея

У каждого аккумулятора существует срок службы. По мере приближения окончания батарея хуже держит заряд. Рекомендуется заменить ее на новую.

5. Зарядное устройство

Если используется поддельное устройство для зарядки, то процесс может проходить не полностью. рекомендуется использовать то устройство, которое продается вместе со смартфоном.