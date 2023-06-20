Бальные танцы на колясках: трогает до слез

В бальном зале The Carlton Moscow состоялся ежегодный благотворительный вечер Dance Club Awards.



В этот вечер награждались лучшие преподаватели, вручались памятные статуэтки самым преданным членам клуба. Так в номинации "Хранитель традиций" победила Наталия Лебедева (GallaDance Жуковка), награду в номинации "Стремительный взлет" вручили Юлии Дранчук (GallaDance Смоленский Пассаж). Самой "Танцевальной семьей" стали Карабинцевы Мария и Дмитрий, а "Дебютом года" стала Елена Осетрова (GallaDance Новослободская).

Самой трогательной частью вечера стало торжественное вручение чека в поддержку Федерации спортивных танцев на колясках. В этом году его сумма составила 750 тыс рублей. Победители кубка России и Чемпионы России чемпионы Эльдар Кремчеев и Алла Смелова подарили гостям вечера завораживающее выступление, по окончании которого многие не смогли сдержать слез. Зал аплодировал стоя.

"В прошлый раз за все собранные средства мы открыли детскую группу от 7 до 12 лет, для них были куплены танцевальные коляски, а это значит, что они получили великое счастье, счастье танцевать", – сказала Елена Лозко, заслуженный тренер России и старший тренер сборной России, президент Федерации спортивных танцев на колясках.

В течение вечера для объявления победителей в номинациях приглашались звезды, среди которых телеведущая, журналист, продюсер Яна Чурикова и DJ Екатерина Гусева.

Прекрасным подарком гостям в завершение торжественного вечера стало живое выступление группы Сергея Мазаева "Моральный кодекс".