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Вторник 20 июня

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Бальные танцы на колясках: трогает до слез

Бальные танцы на колясках: трогает до слез
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В бальном зале The Carlton Moscow состоялся ежегодный благотворительный вечер Dance Club Awards.

В этот вечер награждались лучшие преподаватели, вручались памятные статуэтки самым преданным членам клуба. Так в номинации "Хранитель традиций" победила Наталия Лебедева (GallaDance Жуковка), награду в номинации "Стремительный взлет" вручили Юлии Дранчук (GallaDance Смоленский Пассаж). Самой "Танцевальной семьей" стали Карабинцевы Мария и Дмитрий, а "Дебютом года" стала Елена Осетрова (GallaDance Новослободская).

Фото: пресс-служба

Самой трогательной частью вечера стало торжественное вручение чека в поддержку Федерации спортивных танцев на колясках. В этом году его сумма составила 750 тыс рублей. Победители кубка России и Чемпионы России чемпионы Эльдар Кремчеев и Алла Смелова подарили гостям вечера завораживающее выступление, по окончании которого многие не смогли сдержать слез. Зал аплодировал стоя.

"В прошлый раз за все собранные средства мы открыли детскую группу от 7 до 12 лет, для них были куплены танцевальные коляски, а это значит, что они получили великое счастье, счастье танцевать", – сказала Елена Лозко, заслуженный тренер России и старший тренер сборной России, президент Федерации спортивных танцев на колясках.

Фото: пресс-служба

В течение вечера для объявления победителей в номинациях приглашались звезды, среди которых телеведущая, журналист, продюсер Яна Чурикова и DJ Екатерина Гусева.

Фото: пресс-служба

Прекрасным подарком гостям в завершение торжественного вечера стало живое выступление группы Сергея Мазаева "Моральный кодекс".

20 июня 2023, 23:30
Фото: пресс-служба
"Дни.ру"✓ Надежный источник

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