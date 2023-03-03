ТОП-5 самых популярных туристических направлений на 8 марта

Куда россияне собрались в честь 8 марта, узнали аналитики.

Путешествий не бывает слишком много, а Международный женский день располагает к смене обстановки. Специалисты Ассоциации туроператоров России рассмотрели, какие туры чаще бронируют в начале месяца с захватом 8 марта.

Как пишет телеканал "360", из зарубежных направлений самые низкие цены на пакетные предложения у Абхазии. Однако в ТОП-5 самых популярных стран она не вошла. Рейтинг на 8 марта выглядит так:

ОАЭ Таиланд Египет Россия Турция.

RT утоняет, что среди городов РФ преимуществом пользуются Сочи, Санкт-Петербург и Калининград.

Между тем стало известно, какие подарки предпочитают делать россияне на 8 марта. В число актуальных презентов вошли мастер-классы, бьюти-вечеринки и фуршеты. А спрос на искусственные съедобные букеты, по информации VSE42.RU, вырос почти в два раза.