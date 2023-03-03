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Пятница 3 марта

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ТОП-5 самых популярных туристических направлений на 8 марта

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Куда россияне собрались в честь 8 марта, узнали аналитики.

Путешествий не бывает слишком много, а Международный женский день располагает к смене обстановки. Специалисты Ассоциации туроператоров России рассмотрели, какие туры чаще бронируют в начале месяца с захватом 8 марта.

Как пишет телеканал "360", из зарубежных направлений самые низкие цены на пакетные предложения у Абхазии. Однако в ТОП-5 самых популярных стран она не вошла. Рейтинг на 8 марта выглядит так:

  1. ОАЭ
  2. Таиланд
  3. Египет
  4. Россия
  5. Турция.

RT утоняет, что среди городов РФ преимуществом пользуются Сочи, Санкт-Петербург и Калининград.

Между тем стало известно, какие подарки предпочитают делать россияне на 8 марта. В число актуальных презентов вошли мастер-классы, бьюти-вечеринки и фуршеты. А спрос на искусственные съедобные букеты, по информации VSE42.RU, вырос почти в два раза.

3 марта 2023, 08:00
Таиланд. Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
https://www.atorus.ru/node/51530✓ Надежный источник

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