ТОП-5 самых популярных туристических направлений на 8 марта

Путешествий не бывает слишком много, а Международный женский день располагает к смене обстановки. Специалисты Ассоциации туроператоров России рассмотрели, какие туры чаще бронируют в начале месяца с захватом 8 марта.
Как пишет телеканал "360", из зарубежных направлений самые низкие цены на пакетные предложения у Абхазии. Однако в ТОП-5 самых популярных стран она не вошла. Рейтинг на 8 марта выглядит так:
- ОАЭ
- Таиланд
- Египет
- Россия
- Турция.
RT утоняет, что среди городов РФ преимуществом пользуются Сочи, Санкт-Петербург и Калининград.
Между тем стало известно, какие подарки предпочитают делать россияне на 8 марта. В число актуальных презентов вошли мастер-классы, бьюти-вечеринки и фуршеты. А спрос на искусственные съедобные букеты, по информации VSE42.RU, вырос почти в два раза.