Один подсунул валенки, а другой – керамику: самые ужасные подарки из жизни звезд

Некроз рук у Костомарова Тесты Откровения Повалий Игры Сонник

Топ новостей недели

Последние слова ушедшего Костомарова пронзили до слез: Врачи не боги "Вечная память": 76-летняя мать Наташи Королевой покинула бренный мир "Мы не пара": Кончаловский порвал с женой после измены До места не доехал: поступила печальная новость о госпитализированном Щербакове

Лента новостей

Суббота 11 февраля

09:14Что делать при болях в спине и пояснице? 08:50Когда сеять семена перца на рассаду 08:20Куда улететь без визы: 3 направления для россиян 08:00Спрос на мебель подскочил на 37% 07:08Орлова, Энистон и другие: кто из знаменистостей родился 11 февраля 06:13"Я не знала про его новую жену": Между Прилучным и Брутян встала беременная женщина 04:34Недвижимость для избранных: сколько стоит самая дорогая квартира Москвы 02:19"Хорошо, что жива осталась": наслушавшаяся советов бабки Сябитова осталась без мужа 00:11Лаврентьев день: что нельзя делать 11 февраля 22:00"Всем здрасьте": приползшую назад в Россию Гузееву нашли у помойки 21:40"Рак пищевода": Безутешная Малышева объявила свой диагноз 21:20"Сама во всем виновата": Любовница Виторгана ушла к Богу в 31 год 21:10Вместо тысячи слов: дрожащие на руинах в Турции кот и пес тронули до слез 21:00"Родина-уродина": вышвырнутая из театра Ахеджакова сказала последнее слово перед концом 20:40"Пугающие изменения": предсказавший землетрясения в Турции российский Нострадамус увидел страшное 20:20"Пересадка сердца": свалившегося без сил Киркорова уже забирает смерть 20:00Господи, помилуй! Актриса Марина Александрова изменилась до неузнаваемости 19:40Еле ворочала языком: припавшая к бутылке Волочкова закатила истерику из-за предательства 19:20"Я привлекаю": наяривающий рукой при всех Якубович забрызгал "Поле чудес" 19:00"Не можешь забыть бывшую": Муцениеце врезала Прилучному на потеху публике 18:40Засветившую гениталии пенсионерку Яковлеву жестко отхлестали: Интердевочка 18:20Поглумившегося над трагедией в Турции Галкина* раскатали в лепешку 18:00Муж-пьяница, потеря малыша, тайный любовник: что случилось со звездой "Сватов" Артемьевой 17:40"Не могу поверить": 48-летняя Алферова сделала заявление после новости о втором ребенке от Бероева 17:20Хорошо сыграла роль: Использовавшую наивного Гарри ради выгоды Маркл вывели на чистую воду 17:00“Где мои цветы?”: вышедшая замуж Кабаева вскрыла пороки знаменитого мужа 16:40Теперь мама: счастливая Цымбалюк-Романовская после родов показала жадно сосущего грудь малыша 16:20Повалил и облапал: на избитую экс-жену иноагента Смольянинова набросился чужой мужик 16:00"Совет да любовь": скрывшая отношения с Лепсом Барановская показала свадебный наряд 15:40"Положили в больницу": У исколотого Киркорова отнялась одна нога 15:20Стоматолог: поцелуи способствуют здоровью зубов и десен 15:00"Нужно гордиться": хоромы молодого певца поразили Тюльпанова 14:40"У меня же работа": доведенная до слез Орлова готовится оставить малыша 14:20Не стало Елбасы: умер первый лидер Казахстана 14:00На МКАД столкнулись 5 машин 13:40"Погибает": Врач вынес приговор пораженному трупным ядом Костомарову 13:20"Сейчас не могу": спрятавшийся от всех муж Чуриковой впервые вышел на связь 13:00"Дал согласие": Потерявший ноги Костомаров с почерневшими руками готовится к новой ампутации 12:40"Оля, как же так?": Россияне рыдают после внезапного ухода разбитой разводом Рапунцель из "Дома-2" 12:20Мужчина и дочь: наследница Успенской показала семью после заявления о беременности 12:20Потеря веса и сонливость: звезда "Ворониных" озвучила пугающие подробности состояния 12:00Как продать недвижимость зимой: 5 простых правил 11:40"Ей нужно лечить все": Истекшую кровью Волочкову экстренно отправили в больницу 11:20"Сладкая нега": изогнувшаяся Андреева подставила голое тело под камеру 11:00Как принимать квартиру в новостройке: объяснил эксперт 10:40"Она умрет": Слетевшей с катушек Бритни Спирс осталось не долго 10:20На квартиру в Москве придется копить 18 лет 10:00"Мегера": Лазарев ответил на видео скандалящей Кудрявцевой 09:40Постоянная прописка: что важно знать 09:20"Насильно": разродившаяся Орлова высказалась о правах на сына Фриске
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Один подсунул валенки, а другой – керамику: самые ужасные подарки из жизни звезд

1

Нужно было хорошо подумать, что подарить.

Наверняка многие люди получали подарки, которые их расстраивали. Но удивить человека, который мало что может себе позволить, гораздо проще, чем обеспеченного. Последними являются знаменитости, которые нередко получали довольно бесполезные и ужасные презенты.

Так, Дмитрий Губерниев долго не думал, что подарить Ольге Бузовой в знак примирения после скандала в эфире "Матч ТВ". Журналист, который ранее намекнул на то, что телеведущая любит выпить что-либо покрепче, подарил ей конфеты с коньяком. Поп-дива не стала критиковать такой подарок, который, по мнению ее поклонников, выглядел как издевка.

Наталья Гулькина на 8 марта получила чайник и была очень расстроена. Певица согласна, что это нужный подарок, но в женский день хотелось чего-то романтичного. С экс-солисткой группы "Мираж" согласна Анастасия Волочкова, которая тоже не приемлет бытовые презенты. Ей как-то раз подарили набор сковородок. Балерина сочла это как напоминание о женских обязанностях по дому.

А Виктория Боня однажды получила керамические кружки. Мало того, что ей они были просто не нужны, так еще и в подарке не было души. Кстати, многие знаменитости отмечали, что презенты не обязательно должны быть дорогими. Главное, чтобы подарок был от души, а не "для галочки".

Роза Сябитова была неприятно изумлена, когда ей вручили валенки. Найти им применение, конечно, можно, но сваха получила два войлочных сапога на одну ногу. Тогда она сделала вывод, что человеку было все равно на то, что подарить.

Перед тем, как размышлять об оригинальном подарке, необходимо узнать о страхах человека. Так, Оксана Самойлова как-то получила два сертификата: один – на прыжок с парашютом, а другой – на погружение в самый глубокий бассейн мира. Супруга Джигана рассказывала, что подарили ей самые страшные фобии.

11 февраля 2023, 10:03
Фото: Simon Katzer/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Галкин* в экстазе от кубиков, а Басков покрутил шарики: любимые игрушки российских певцов

По теме

Ревнивый муж взбесился из-за подаренных Алене Кравец чужим мужиком часов за 9 миллионов

Россиян призвали быть бдительнее при выборе детских игрушек в подарок
Роза Раифовна Сябитова

Роза Раифовна Сябитова телеведущая, сваха

 Виктория Анатольевна Боня

Виктория Анатольевна Боня модель, телеведущая

Орлова, Энистон и другие: кто из знаменистостей родился 11 февраля

Всем известные именинники, рожденные сегодня.

"Я не знала про его новую жену": Между Прилучным и Брутян встала беременная женщина

Прилучный снова в центре скандала.

"Хорошо, что жива осталась": наслушавшаяся советов бабки Сябитова осталась без мужа

Новые подробности личной жизни Розы Сябитовой.

"Всем здрасьте": приползшую назад в Россию Гузееву нашли у помойки

Лариса Гузеева была вынуждена вернуться.

"Рак пищевода": Безутешная Малышева объявила свой диагноз

Елена Малышева озвучила смертельный итог.

Выбор читателей

10/02ПтнТеперь мама: счастливая Цымбалюк-Романовская после родов показала жадно сосущего грудь малыша 10/02Птн"Все закончится завтра": Пораженная болезнью Тодоренко готовится уйти на тот свет 09/02ЧтвБольше не Пресняков: внук Пугачевой после переезда в Америку отказался от своего имени 10/02ПтнПовалил и облапал: на избитую экс-жену иноагента Смольянинова набросился чужой мужик 10/02Птн"Ей нужно лечить все": Истекшую кровью Волочкову экстренно отправили в больницу 10/02Птн“Где мои цветы?”: вышедшая замуж Кабаева вскрыла пороки знаменитого мужа