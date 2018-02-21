91-летняя Елизавета II изменила себе

Королева Великобритании впервые побывала на Лондонской неделе моды. Елизавета II присутствовала на показе коллекции молодого британского кутюрье Ричарда Куинна.

Монаршая особа нарушила свои привычки, ведь ранее она никогда не посещала данное светское мероприятие. Королева, одетая в костюм из букле бледно-голубого цвета с закрытым жакетом и юбкой до колена, сидела в первом ряду рядом с главным редактором американского издания журнала Vogue Анной Винтур. Также на Елизавете II были черные перчатки, бриллиантовая брошь и серьги с крупными жемчужинами.

После окончания показа Ее Величество передала Куинну награду своего имени за достижения в области дизайна, сообщает The Daily Telegraph. Приз изготовлен личным дизайнером королевы Анджелой Келли.

"Наша индустрия моды на протяжении многих лет славилась выдающимся мастерством, и сегодня ее по-прежнему отличают материалы высшего качества и передовой практичный дизайн", – заявила Елизавета II. По словам Ричарда Куинна, он не мог поверить своим глазам, когда увидел Ее Величество на показе. "Королева – икона стиля. Она первой из женщин в королевской семье стала носить брюки", – сказал кутюрье.

UPDATED: Stylish Queen Elizabeth II makes first Fashion Week visit https://t.co/V6uDPDJrO2 pic.twitter.com/gwUbVY1twS — CP24 (@CP24) 20 февраля 2018 г.

Отметим, что королева Великобритании давно стала примером безупречного вкуса. Ее визитной карточкой являются шляпки: в коллекции Елизаветы – несчетное количество этих головных уборов.

Несмотря на прошедшие десятилетия, стиль королевы практически не претерпел изменений. Ее наряды не отличаются разнообразием фасонов, зато поражают расцветками.