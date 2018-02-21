91-летняя Елизавета II изменила себе
Монаршая особа нарушила свои привычки, ведь ранее она никогда не посещала данное светское мероприятие. Королева, одетая в костюм из букле бледно-голубого цвета с закрытым жакетом и юбкой до колена, сидела в первом ряду рядом с главным редактором американского издания журнала Vogue Анной Винтур. Также на Елизавете II были черные перчатки, бриллиантовая брошь и серьги с крупными жемчужинами.
После окончания показа Ее Величество передала Куинну награду своего имени за достижения в области дизайна, сообщает The Daily Telegraph. Приз изготовлен личным дизайнером королевы Анджелой Келли.
"Наша индустрия моды на протяжении многих лет славилась выдающимся мастерством, и сегодня ее по-прежнему отличают материалы высшего качества и передовой практичный дизайн", – заявила Елизавета II. По словам Ричарда Куинна, он не мог поверить своим глазам, когда увидел Ее Величество на показе. "Королева – икона стиля. Она первой из женщин в королевской семье стала носить брюки", – сказал кутюрье.
UPDATED: Stylish Queen Elizabeth II makes first Fashion Week visit https://t.co/V6uDPDJrO2 pic.twitter.com/gwUbVY1twS— CP24 (@CP24) 20 февраля 2018 г.
Отметим, что королева Великобритании давно стала примером безупречного вкуса. Ее визитной карточкой являются шляпки: в коллекции Елизаветы – несчетное количество этих головных уборов.
Несмотря на прошедшие десятилетия, стиль королевы практически не претерпел изменений. Ее наряды не отличаются разнообразием фасонов, зато поражают расцветками.
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